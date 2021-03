Zlatan uppges göra landslagscomeback - Lustig: "Kommer ju vara en elefant i rummet"

I lördags gick Fotbolldirekt ut med uppgifter om att det är helt klart att Zlatan Ibrahimovic, 39, gör comeback i svenska landslaget. Uppgiften var inte oväntad för landslagets högerback Mikael Lustig.

- Det har man väl känt ett tag, att det har varit på gång. Så det var väl ingen chock när man såg det nu. Vi får se, det är ju någon vecka kvar, men det är kul, säger Lustig.



Hur tror du att det kommer att bli när han är tillbaka?

- Så klart speciellt. Man vet ju vad man kommer att stå i mixade zonerna och prata om med er journalister. Men det är alltid kul att det händer något och det är ju vår största fotbollsspelare genom tiderna som kommer tillbaka och är hungrig att spela för Sverige igen. Det är kul.



- Som man har sett de senaste säsongerna, att han är extremt bra i boxen. Han kanske inte löper lika mycket som innan och kanske inte droppar ner lika mycket som han gjorde förut. Det känns som att han har ändrat sin spelstil lite. Kan vi komma runt på kanterna och hitta in med bollen i straffområdet så är han stark där.- Så klart, vi är en tajt grupp och det är klart att han kommer att passa in bra där, men absolut, det kommer ju vara en elefant i rummet. Det är ju fortfarande Zlatan liksom. Han är två meter lång också, så det märks när han kommer in i ett rum. Han kommer att ta för sig. Det är väl bra.Den 16 mars presenterar Janne Andersson truppen till den kommande samlingen. I slutet av mars ställs Sverige mot Georgien och Kosovo i VM-kvalet. Dessutom ska en träningsmatch mot Estland spelas.