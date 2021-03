Zlatan vill vara en ledare i Blågult: "Måste göra det för att folk ska följa efter"

Det var under tisdagen som Janne Andersson presenterade sin trupp till VM-kvalmatcherna mot Georgien och Kosovo samt till träningsmatchen mot Estland.

Med i truppen fanns Zlatan Ibrahimovic som därmed gör comeback i landslaget efter fem års frånvaro.

Under onsdagen pratar nu Zlatan ut om sin comeback i en intervju med Svenska fotbollförbundets Youtube-kanal. Där berättar han också om hur han ser på sin roll i landslaget när han nu gör comeback.

- Mentaliteten är densamma. Han (Zlatan, reds. anm) vill vinna till varje pris, han har mer erfarenhet och är mer smartare. Han rör sig mycket smartare och gör det han ska göra för att hjälpa laget på bästa möjliga vis och för att hjälpa andra. Med viss erfarenhet hjälper du på ett visst, med mer erfarenhet hjälper du till på ett annat sätt, säger Zlatan i intervjun.

Anfallaren berättar också att han vill vara en förebild för yngre spelare i landslaget.

- Jag ser situationen som jag har i Milan. Där är det många unga spelare som man vill hjälpa och visa vägen och vara en ledare. Det är samma sits i landslaget som det kommer se ut om det går hela vägen. Jag vill inte vara med om jag inte kan prestera såklart, säger Zlatan och fortsätter:

- När man är med i landslaget är det väldigt hög press. Man vill uppnå mål, men samtidigt är det hög press. Den pressen ska vara på den som har mest erfarenhet där förväntningarna är högre. Mycket av den pressen kan hamna på de som har mer erfarenhet. Annars blir det bara konstigt, om en som nyss kommit in i landslaget ska ha all press. Han ska ha tid att komma in i sin roll och växa in i det. Jag vill hjälpa på många olika sätt, både på och utanför plan och visa att hårt jobb brukar löna sig. Jag gör mer än vad jag behöver göra, men det är bara för att visa för alla andra. Så är det i Milan. Jag måste göra det för att folk ska följa efter och jag gillar det ansvaret.

Zlatan har under årets säsong i Serie A varit en förgrundsfigur i det Milan som slåss i toppstriden. Under säsongen har svensken noterats för 14 mål på lika många matcher i ligaspelet.

Nedan kan du se hela intervjun med Zlatan som Svenska fotbollförbundet gjort.