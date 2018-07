Inför VM i Ryssland deklarerade landslagschefen Lasse Richt att mästerskapet blir hans sista. Och efter Sveriges kvartsfinalförlust mot England grät han, men nu kommer en fin hyllning från en tidigare spelare, Zlatan Ibrahimovic.

I ett inlägg på Twitter skriver den svenske stjärnan:

”Sverige borde tacka denna person eftersom att alla spelare som har spelat för landslaget känner sig som hemma, de är välkomna och inte olika. Jag är skyldig honom allt för mina framgångar i landslaget. Tack för att du är du, Lars Richt”.

Richt har varit landslagschef i nära 20 år men tidigare i våras presenterade svenska fotbollförbundet Richt ersättare, Stefan Pettersson, som tidigare spelat i landslaget.

Sweden should thank this person because of him every player that plays for the national team of Sweden feels Home,Welcome and not DIFFERENT. I owe him everything for my success in the national team. Thank you for being you LARS RICHT #thebest #enjoyyouretirment #family #skuggan pic.twitter.com/LRIylfP9Vk