Zlatans stora mål: "Det är något jag saknar"

Zlatan Ibrahimovic har vunnit och varit med om mycket under sin karriär. Både på klubb- och landslagsnivå. Men en sak som saknas på 40-åringens meritlista är ett mål i ett VM-slutspel.

Superstjärnan var med i Sveriges trupp både 2002 och 2006, men då nätade aldrig forwarden.

Under tisdagskvällen avgörs det om Blågult går till VM i Qatar och för Ibrahimovic är siktet inställt på att drömmen om att få göra ett VM-mål lever.

- Det är en del av de målen vi (jag) har, att få kunna göra mål i ett VM. Det hade varit kul. Det är något vi (jag) saknar, säger han till Fotbollskanalen.

Men främst vill han att laget tar sig till mästerskapet - och att han vid 41 års ålder får uppleva ännu ett VM. Seger borta mot Polen krävs för Janne Anderssons mannar ska få åka till Qatar.

ANNONS

När Ibrahimovic beskriver vad ännu ett VM hade betytt för honom säger han:

- Det hade betytt väldigt mycket. Att få uppleva ett VM vid den åldern som jag är i… om jag nu blir uttagen, för det vet jag inte.

- Men framför allt hade det betytt något för vår nya generation och folket i Sverige. Det går inte att beskriva.

Janne Andersson har flaggat för att Ibrahimovic, som var avstängd i playoff-semifinalen mot Tjeckien i torsdags, är aktuell för ett inhopp mot Polen. Veteranen är inte aktuell för en startplats efter att nyligen kommit tillbaka från en skada.

TV4 och C More sänder Polen-Sverige under tisdagen. Sändningsstart klockan 20.00. Avspark: 20.45.