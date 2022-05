Belgiska stjärnan: "Drömde aldrig om att bli professionell"

I sommar spelar hon sitt andra Europamästerskap. Men faktum är att Belgiens stora stjärna Tessa Wullaert aldrig drömde om att spela fotboll på en elitnivå.



- När jag växte upp drömde jag aldrig om att bli proffs eller att spela i A-laget. Jag visste inte ens att de existerade för att ingen pratade om dem. Jag tyckte att det var tråkigt för tjejerna som spelade där för att man inte hade stöttning. Men när jag väl kom in kände jag att nivån var ganska låg och att jag kunde hitta min plats i laget ganska enkelt, säger Wullaert i Their Pitch.



Som 16-åring debuterade hon för Belgiens landslag. Och sedan dess har hon varit en viktig kugge – men det har inte alltid varit lätt för Wullaert som var den enda professionella spelaren i belgiska ligan. Dessutom innehar hon rekordet för flest mål gjorda i den belgiska landslagströjan.

ANNONS

- Jag minns när jag tränare för första gången och vi var tillsammans i några dagar - jag tyckte inte om det för jag var yngst och det var fortfarande svårt att komma in i en grupp som yngst. Jag hade en enorm respekt för de äldre som spelade - men det var svårt mig att kommunicera med resten för att vi hade olika intressen. Nu är de yngre mer självsäkra när de kommer till samlingarna men kanske har de lite mindre respekt.