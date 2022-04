Emma Koivisto - en outtröttlig ytterback med grymma försvarskvaliteter

- Emma är en spelare som outtröttligt kan springa upp och ner länges med planen en hel match. Hon är en utmärkt försvarare en mot en och det är inte många som kommer förbi henne, Jag tycker också att hon bidrar till offensiven och hon är alltid redo att slå ett inlägg från sin kant. Om Emma har tagit sig högt upp i offensiven med bollen ute på sin kant tycker jag att hon är svår att läsa; man vet aldrig om hon ska testa att dribbla sig förbi en mot en eller om hon ska slå ett inlägg. Emma hatar att förlora och för henne spelar det ingen roll om det är match eller träning. Jag älskade att spendera min tid med henne utanför och på planen, vi gjorde många utflykter; cykelturer och promenader där vi grillade korv i skogen efter många försök till att göra upp eld!

Den här veckans poddgäst i Their Pitch är Emma Koivisto, ytterback i det finländska damlandslaget och till vardags i Brighton Hove & Albion FC i Women’s Super League. Hon spelade tre säsonger i dåvarande Kopparbergs/Göteborgs FC (2028, 2019 och 2020) innan hon lämnade för spel i England. I Sverige hann hon med att spela 61 damallsvenska matcher med Kopparbergs/Göteborgs FC (nu BK Häcken) och göra sju mål. Hon var en vital spelare för Göteborgslaget och slog sig tidigt in i startelvan för att avrunda sin svenska sejour 2020 med ett SM-guld. Ovanstående beskrivning av Koivisto, har före detta lagkamraten och kompisen, Julia Roddar kommit med.

Brighton tränas av Hope Powell och Koivisto, lämnade en startelva i Sverige för att vandra rakt in i en annan. Den finska kraftmaskinen har flitigt synts till i Powells laguppställningar om än dock på flera olika positioner. Ytterback, wingback, mittfältare och även i anfallet som högerytter. I Finlands landslag spelar Koivisto vanligtvis som högerback i en 4-4-2 uppställning.

Koivisto har kontrakt med Brighton säsongen 2021/22 ut och det är ingen överdrift att hon ses som en av de mest tongivande spelarna i laget som just nu huserar på sjätte plats i den engelska ligatabellen. Den här säsongen har hon gjort tre mål i ligan och räddat en och annan boll på mållinjen för sitt lag.

