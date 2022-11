Graham Hansen bryter tystnaden efter landslagspausen: "Tyvärr ett enkelt val"

Norge hade det tufft under EM och lyckades inte riktigt komma upp i nivån som man hade önskat. Samtidigt hade en av nyckelspelarna, Caroline Graham Hansen, haft en tuff uppladdning. I november förra året opererades hon för ett hjärtfel och inför mästerskapet var hon trött – men hon visste vad hon hade för betydelse för laget och valde därmed att spela i England.

- Jag hade mixade känslor inför, personligen var jag jättetrött efter en lång säsong och efter ett långt år med mina hjärtproblem. I slutändan lärde jag mig att jag inte tog tiden som jag skulle tagit efter, muskeln var bra men kroppen hade varit under så mycket stress under en längre period att jag behövde mer tid för att återhämta mig, säger hon i Their Pitch och fortsätter:

ANNONS

- Jag pushade mig för hårt, fysiskt var det inte farligt men jag fick betala priset i slutet av säsongen. Jag kämpade med att ens veta om jag skulle kunna åka för att göra mitt bästa. Men ledarstaben visste om det och vi satte upp en plan och jag kom till EM i den bästa formen jag var i just då, säger hon i Their Pitch.

Men EM fullföljdes och sedan fick ledarstaben med svenske Martin Sjögren i spetsen lämna sina uppdrag. Hege Riise tog över och presenterade sin trupp till sin första landskamp, föga förvånande var Caroline Graham Hansen ett av namnen på listan – men dagen efter meddelade Barcelonaspelaren att hon behöver ta en paus från landslaget.

- Tyvärr var det ett enkelt val. Jag var trött och frustrerad över att jag inte lyckades återhämta mig på sättet som jag hade velat. Det var tid för mig att fokusera på mig själv för en gångs skull och handskas med det jag behövde – personligen var det en bra tidpunkt. Jag behövde andas lite och bara fokusera på mig själv i ett halvår, säger hon och fortsätter:

ANNONS

- Det kanske låter själviskt, men jag är inte en självisk person. Däremot tror jag att om man vill ha det bästa av mig så måste jag kunna ge mig själv det bästa jag bara kan innan jag kan ge det till någon annan. Så jag behövde prioritera mig själv.

Pausen ledde till att glädjen till fotbollen kom tillbaka och ”CGH” kände sig mer tillfreds med tillvaron – sen kom smällen om ännu en ny skada som kommer att hålla henne borta från spel i tre månader.

- Det var en skitdålig tajming. Men man får ta det som det kommer och jag är bara glad att jag njöt av fotbollen igen.

Vet du när du kommer tillbaka?

- Nu ser det inte ut att bli på ett tag. Men det beror på tränarna också, de gör sin grej och jag gör min och båda har varit nöjda.