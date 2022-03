Herrarnas succé spillde över på damerna: "Vi uppskattades mer"

Under EM 2016 fångade Islands herrar en hel fotbollsvärld. Sensationellt tog man sig till en EM-kvartsfinal under Lars Lagerbäck ledning. Tillsammans med Wales blev man då förste mästerskapsdebutanten att vinna en slutspelsmatch sedan 1980.

Men någon som tagit sig till EM flera gånger om innan 2016? Islands damer. Och succén från herrarna spillde över även på damfotbollen, och intresset ökade.

- Jag tror att fler människor uppskattade oss. Vi och de äldre generationerna har gjort det här under flera år, säger Ingibjörg Sigurðardóttir i Their Pitch.

- Jag tror att det var mer normalt att damerna tog sig till EM-slutspel. Vi fick så klart inte lika mycket uppmärksamhet som männen fick – men jag märkte hur speciellt det var när herrlaget gick vidare och det gav oss mer uppmärksam.

Förutsättningarna för tonåringar och flickor på Island ser lite annorlunda ut än de svenska. Man har endast ett U17 och U19-landslaget. Det innebär att man är lite yngre när man slussas vidare in i A-laget. Det innebär att många slutar vid 19-års åldern om man ännu inte lyckat ta sig in i organisationen. Sigurðardóttir var just 19 när hon gjorde sin första landskamp för Island, och nu siktar hon mot EM.

- Det betyder så mycket för oss, och vi har alltid höga ambitioner att alltid ta oss till EM. Självklart vill vi nå VM också, det har vi inte gjort ännu. Men jag minns när jag var liten och såg damerna spela EM och att man såg de på TV. Det betyder så mycket att bara se att man själv kan vara där en dag, säger hon.