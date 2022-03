Taktikkollen: "I mina ögon är hon en komplett spelare"

Tills idag har Leonhardsen Maanum spelat 47 landskamper för Norge och hon har gjort 6 mål. Hon spelade sitt första mästerskap med sin hemmanation EM 2017 och hon spelade också VM i Frankrike. Leonhardsen Maanum blev hjälte när hon gjorde målet, som tog Norge till sommarens EM-slutspel i England, mot Wales i EM-kvalet.

Leonhardsen Maanum skrev på för Arsenal förra sommaren, när hon lämnade Linköping FC i Damallsvenskan. Hon kom till Linköping 2017 och vann också ligatiteln med laget samma år. Norskan startade sin proffskarriär hemma i Norge och Toppserien där hon har representerat både Lyn och Stabaek. Innan hon anslöt till Linköping spelade hon 67 matcher i Toppserien.

Vem är Frida Leonhardsen Maanum på fotbollsplanen och vad är hennes kvaliteter?

Emma Lennartsson, mittback och tidigare lagkamrat i Linköping FC

“Frida är i mina ögon en väldigt duktig fotbollsspelare på det sättet att hon har en väldigt bra blick för spelet, hon vill vara delaktig och löser många situationer på planen genom sin teknik och spelförståelse.

Hon servar sina lagkamrater med fina framspelningar genom hennes förmåga att alltid veta var bollen ska innan hon fått den.

Frida är inte bara en duktig offensiv mittfältare utan numera har hon även koll på hur man ska försvara, vilket vi fick jobba en del med när hon kom till klubben jag spelar för.

Förutom allt detta är Frida en väldigt ödmjuk och klok person som driver sin egen utveckling framåt varje dag!”

Leonhardsen Maanum’s främsta kvaliteter hittar man utan tvekan i det offensiva spelet I Sverige och Damallsvenskan spelade hon en stor roll i Linköpings anfallsspel. När hon lämnade, i mitten av säsongen 2017, låg hon på andra plats bakom Stina Blackstenius i antal avfyrade skott. Sen hon anslöt till Arsenal har den största delen av speltiden varit som central mittfältare med lite mer defensiva uppgifter. Ett av Leonhardsen Maanums mål från 2017 i Linköping, i en match mot Hammarby, visar på hennes kvalitet gällande skott.

Frida Maanum's belter of a goal for Linköping against Hammarby #Damallsvenskan. pic.twitter.com/wvavn2Qidq — Katja🏳️‍🌈 (@applessquabble) October 8, 2017

Norge spelare ofta en formation som inkluderar två wingbacks fram en trebackslinje, där often play a formation with two wing-backs in front of a back three, where Leonhardsen Maanum ofta har använts som en av två centrala mittfältare. Ofta har hon konkurrerat om en startplats med Vilde Bøe Risa, men nu senaste under Algarve Cup återfanns hon i Norges offensiv, i en roll som skulle bidra till anfallsspelet.

I scoutingvertyget och plattformen Transfer Lab, ser vi Leonhardsen Maanum’s mätvärden i profilen för centre midfield ‘Box to Box..

Där ser vi att hennes profil visar på offensiva kvaliteter som carries,, touches in the final third och passes into box.

Hennes carries rankas 66:e percentilen och touches in the final third på den 78:e percentilen. I klippet nedan ser vi hur Leonhardsen Maanum lyckas att täcka och hålla kvar bollen under press, innan hon tar sig ur situationen med en dribbling som i sin tur ger henne yta att passa bollen ut på kanten till sin medspelare.

Hon presenterade sig i Women’s Super League, tidigt in på säsongen med det här målet:

A WORLDIE FROM MAANUM! pic.twitter.com/IqMX5nWkPk — Ema Ralte (@Ema_Ralte) October 10, 2021

Efter en framgångsrik start på den pågående säsongen har Arsenal haft en lite knackig period. Detta efter förlusten i FA Cup-finalen mot Chelsea i december. Det blir mäkta intressant att se var svenskbekantingen Jonas Eidevall, Arsenals tränare, kommer att använda norskan framöver. Blir det till att stanna kvar i den centrala mittfältspositionen med mer försvarande uppgifter eller kommer vi se Leonhardsen Maanum högre upp i planen och delta mer i the Gunners anfallsspel?

Om TransferLab Scouting Tool:

TransferLab är en scoutingprogramvara som går utöver råa siffror. Plattformen matar data genom en unik algoritm och producerar en mängd mätvärden som adderar djup och sätter färg utöver den grundläggande statistiken som vanligtvis används inom fotbollsindustrin.

Genom att tillämpa dessa mätvärden på över 100 000 spelare i databasen, låter TransferLab dig scouta spelare till en nivå som tidigare inte var tillgänglig för de flesta klubbar. Med den omfattande uppsättningen verktyg som finns på plattformen kan du nu upptäcka spelare mycket mer effektivt än någonsin tidigare.

Du kan läsa mer om TransferLab här.