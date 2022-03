Taktikkollen: Ingibjörg Sigurðardóttir - en mittback med kvaliteter i passningsspelet

- Ingibjörg är en spelare som alltid ger mer än 100 procent på varje träning och på varje match. Hennes ambitionsnivå och motivation är nog för att räcka till minst tre andra fotbollsspelare eller fler. Hon är en spelare alla vill ha i sitt lag för att hon skulle offra sig själv för alla lagkamrater utan att tveka en sekund. Hon är en best på planen, otroligt stark och hon vinner de flesta dueller hon går in i samtidigt som hon kan spela bollen med både höger och vänster fot. Hon hatar att förlora och om hon gör det kan ingen (och då menar jag verkligen ingen) missa hur hon känner efter en förlust… Utanför planen är hon den snällaste människan jag vet och hon har alltid ett eller två skratt att bjuda på. Från vår tid tillsammans i Breiðablik och Djurgården men också i landslaget vet jag att "Bjöggan" alltid ger allt hon har!

Ovanstående citat kommer från den isländska landslagsbacken Guðrún Arnardóttir som beskriver den här veckans poddgäst i Their Pitch, Ingibjörg Sigurðardóttir.

Sigurðardóttir är mittback, född och uppvuxen i en liten stad som heter Grindavik på den sydvästra sidan av Island. Hon började spela fotboll för just Grindavík, redan som barn och som 13-åring debuterade hon i klubbens seniorlag i en match mot Þróttur Reykjavík i den isländska högstaligan, Besta Deildin. Som 14-åring skrev hon på för Breiðablik, klubben med flest ligatitlar i hemlandet. Ända till 2016, spelade Sigurðardóttir både med Breiðablik’s ungdoms- och seniorlag. 2015 vann hon ligatiteln på seniornivå.

I december 2017, skrev mittbacken på för Djurgårdens IF, och flyttade till Sverige och Damallsvenskan. Med laget som kallas Stockholms stolthet spelade hon två säsonger innan hon inför 2020 års säsong flyttade till Norge och Toppserien, när hon skrev på för Vålerenga IF och vann ligatiteln i Norge. Sigurðardóttir som har fått rikligt med speltid i den norska klubben, förlängde nyligen sitt kontrakt med två år till 2023.

Sigurðardóttir spelade sin första A-landskamp med Island i juni 2017 när hon debuterade i en 0-0 match mot Irland. Kort därefter blev hon uttagen att spela EM i Nederländerna där hon fick representera sitt hemland i turneringen. Sigurðardóttir har fram till i dag spelat 44 landskamper för Island.

Vem är fotbollsspelaren och mittbacken Ingibjörg Sigurðardóttir på planen? Vilka spelare i Islands landslag konkurrerar hon med om en plats i startelvan på sin position för att bli en given spelare i laget under EM 2022 i England i sommar?

I Transfer Lab, tittar vid på Sigurðardóttir's mätvärden i spelarprofilen ‘Centre-back - All Round. Hennes kvaliteter återfinns i passningsspelet, både det långa och det korta. Hon hamnar på den 92:a percentilen i det korta och på den 93:e, i det långa.. Mittbacken hamnar också högt på percentilerna 1 vs 1 win (%), 94, forward passes received (quality) 72 och aerial wins in %, 94. Duellspelet, mottagningen av framåtpassningar och dueller i luften är inget den här isländska mittbacken säger nej till.

I profilen, bland mittbackar i Toppserien i Norge rankas hon 76, sett till de senaste 12 månaderna.

Med kvaliteterna i sitt passningsspel kan Sigurðardóttir bidra till mycket i uppbyggnaden i spelet för sitt lag. En mittback bör kunna bemästra passningsspelet tillsammans med sina medspelare för att se till att laget kan spela sig ur en första linjes press från motståndarlaget utan att bli stressad eller att slå bort bollen.

Sigurðardóttir har fått rikligt med speltid sedan hon flyttade till Norge och tillsammans med en av det danska landslagets mittbackar, Stine Ballisager Pedersen, spelade hon flest minuter för Vålerenga under 2021, där hon startade alla 18 matcher i ligan.

Vad måste Sigurðardóttir göra för att slå sig in i den isländska startelvan?

Island startar oftat med mittbacksparet Guðrún Arnardóttir, FC Rosengård, och Glódís Perla Viggósdóttir, FC Bayern München. Den sistnämnda har efter flytten till Tyskland inte alltid varit förstavalet i en startelva, medan både Sigurðardóttir och Arnardóttir regelbundet har startat för sina respektive klubbar.

Jämför man Sigurðardóttir i TransferLab med hennes två landslagskollegor i samma position sticker hon ut om man tittar på det korta passningsspelet och mottagande av boll från passningar som spelas framåt i planen. Hennes profil ser mest ut att likna Viggósdóttir. Men kommer mer speltid i klubblaget räcka för att hon att kunna peta Viggósdóttir ur en startelva inför EM i England 2022?