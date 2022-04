Taktikkollen: Julia Roddar - mittfältaren som nästan kan spela överallt

- Jag känner mig glad över att ha haft Julia som lagkamrat och vän sedan hon kom till oss. Hon är inte bara en snäll person men också en stark tävlingsmänniska. Det har varit roligt att se och spela med och bredvid henne under hennes första år i NWSL. Oavsett om Julia startade eller kom in från bänken gav hon alltid en gnista till anfallet och kvalitet i 1v1-försvar. Vi kan alltid lita på Julia.

En annan stor egenskap Julia har som spelare är hennes förmåga att spela var som helst. Även om hon visade sig vara en fantastisk ytterback för oss under sitt första år och hjälpte oss att vinna NWSL-mästerskapet, visade hon sig också vara en fantastisk mittfältare och en mångsidig försvarare. Hennes arbetsmoral och positiva attityd är mycket beundransvärd och ett gott exempel för mig och resten av laget.

Min man Jeff och jag hade också en fantastisk tid när vi lärde känna Julia och Jacob. Vi tillbringade mycket tid tillsammans under hela förra säsongen och skapade massor av roliga minnen, säger Ashley Hatch när beskriver veckans spelare och gäst i podcasten Their Pitch, Julia Roddar.

Roddar och Hatch är lagkamrater i Washington Spirit och spelar tillsammans i National Women’s Soccer League (NWSL) i USA. Säsongen 2021, vann Washington Spirit NWSL-titeln efter att ha säkrat en plats i slutspelet, där Roddar minst sagt spelade en viktig roll. Hon gjorde sitt första mål i den viktiga matchen mot Chicago Red Stars, ett mål som visade sig vara av största vikt för det amerikanska huvudstadslaget, när de tog sig till slutspel.

Julia Roddar scores her first goal for Washington (📽️ @NWSL)pic.twitter.com/xlsQkyt45I