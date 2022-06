Taktikkollen: "Mary Earps - Wiegmans förstahandsval för England?"

Mary Earps, målvakt i det engelska landslaget och i Manchester United är veckans gäst i Fotbollskanalens podcast, Their Pitch. Hon debuterade för Englands seniorlag redan 2017 när England spelade mot Schweiz i juni det året. Sedan dess har Earps spelat till sig 16 landskamper för England.

Earps skrev på för Manchester United 2019 och har varit en viktig spelare för the Red Devils sedan de flyttades upp till Women's Super League samma år. Samma år valdes hon också ut av Phil Neville (fd Englands huvudtränare) att vara med i truppen som spelade VM i Frankrike och som till slut hamnade på fjärde plats, efter att ha blivit besegrade i bronsmatchen av Sverige med 2-1.

ANNONS

Earps utveckling som målvakt har varit tydlig för alla som tittar på och följer WSL i England, och det är ingen överraskning att hon är det självklara valet mellan stolparna för United.

Det engelska landslaget har tre, till och med fyra bra och kvalitativa målvakter, alla hade varit mer än tillräckligt för att vara förstahandsvalet som målvakter i många lag.

Earps största konkurrenter i landslaget för tillfället är Ellie Roebuck, målvakt för lokalrivalerna Manchester City och Hanna Hampton från Aston Villa.

Sarina Wiegmans förstahandsval?

Earps har tidigare spelat för Nottingham Forest, Bristol City, Doncaster Rovers Belles, Reading och tyska giganterna Wolfsburg. Sedan flytten tillbaka hem till England och United 2019 och har hon gjort ett stort intryck i den engelska ligan och på grund av hennes prestationer för the Red Devils, ser det ut som att hon är på god väg att bli Englands huvudtränare Sarina Wiegmans förstahandsval på målvaktspositionen.



ANNONS

ANNONS

ANNONS

Kanske är det Wiegman som kommer att se till att Earps internationella karriär verkligen kickstartar. Manchester United-målvakten har varit Wiegmans förstahandsval i mål under den VM-kvalmatcherna under hösten 2021.I Tyskland, under tiden med Vfl Wolfsburg lärde Earps känna Ella Masar (tidigare professionell fotbollsspelare och nu tränare i NWSL för KC Current) och när hon får chansen att säga något om Earps säger hon såhär:- Mary, Mary Earps .. åh var ska jag börja?! Som vi båda vet började vår vänskap lite tveksamt - mest för att du inte drack kaffe haha, men efter att du kom till sans med den biten, liksom jag - befann vi oss i en situation som bara "VI, Fab 6, verkligen kommer att förstår" Du hittade ett sätt, på äkta engelskt vis, ett sätt att hålla mig ansvarig mensamtidigt älska mig igenom det och det var bara "off the pitch"Kanske kommer ingen någonsin riktigt att förstå din utveckling till fullo, den absoluta påfrestningen (för att vara helt ärlig) som tyskarna, både mentalt och fysiskt krävde av dig och av oss fotbollsmässigt.Du orkade så mycket det året och titta på dig nu! Du förtjänar allt! Min envisa, inspirerande, udda (som alla målvakter är) familj och jag skulle inte; VI skulle inte vilja ändra någonting. Vi är alla så lyckliga över att kunna kalla dig en av våra egna och Zy (Masars och Babett Peters son) kan inte vänta med att få använda din matchtröja i sommar - vi kunde inte vara mer stolta över vår engelska Khaki - halvgudmor!Den "moderna" målvakten beskrivs ofta som en spelare som numer måste kunna ta del av uppbyggnadsspelet och behöver förmågan att integrera väl med backlinjen. Earps, som spelar för ett av topplagen i England, borde vara van vid den typen av spel eftersom dessa lag ofta har bollen mycket mer än sina motståndare under matcher. Earps pratar om detta i Their Pitch och vikten av att träna på att vara en del av spelet från början och hjälpa sitt lag att starta attacker.Låt oss börja den här delen av artikeln med en spindel, skapad av Jesper Haglöf dataanalytikern för PlayMakerAI som är en fotbollsanalysplattform. Siffrorna i spindeln kommer från säsongen 2021/22 och är baserade på alla ligamatcher som Mary Earps har spelat med Manchester United.



Den röda delen i spindeln är Earps siffror, och den skuggade delen är siffrorna som visar den genomsnittliga målvakten i WSL. Earps sticker ut. Misstag? 0.00.

Vad säger TransferLab?

I scoutingplattformen TransferLab kan man titta på spelarnas olika mätvärden i olika positioner och roller beroende på vilken profil de har. När det gäller Mary Earps har jag valt målvaktsprofilen - ball player. Här ser vi att hon rankas 96, när vi jämför henne med andra målvakter med samma profil i Women’s Super League sett till de senaste 24 månaderna.

ANNONS

Hennes styrkor ligger främst i det som TransferLab benämner som parries (pareringar), där hon rankas på 68:e percentilen, som inte ska förväxlas med en räddning. En "parrie" räknas som att målvakten medvetet kontrollerar bollen med händerna och ser till att den hamnar i ett område, varifrån den senare kan spelas.

En annan kvalitet som Transferlab rankar henne högt i är passningsspelet; både det långa och korta, 53 respektive 31. Det kanske kan tänkas att dessa siffror inte ser så höga ut men det blir intressant att jämföra henne med Ellie Roebuck och Hanna Hampton. Se bilden under Earps egen spelarprofil.

Dessa tre målvakter är nu jämförda i profilen - Goalkeeper allround, sett till sina insatser på planen från de 24 senaste månaderna i WSL. I den här profilen rankas Earps som 93, Roebuck 88 och Hampton 96. United’s målvakt står fortfarande ut under mätvärdet “Parries”.



ANNONS

Det är ingen vild gissning att Earps är påtänkt som förstemålvakt under EM i sommar. Ett EM där England spelar på hemmaplan och med stora förväntningar på sig. Earps kommer från en säsong med mycket och regelbunden speltid i ligan jämfört med Roebuck som har varit skadad under en längre tid och som många skulle säga är Earps största konkurrent. Med Earps’ kvaliteter att passa bollen långt kan detta bli en nyckel till framgång för England då deras kantspelare i anfallet är snabba och kvicka nog att förvalta målvaktens snabba agerande.

Vi avslutar den här artikeln med att njuta av några härliga räddningar av Earps från både klubb- och landslagsspel.

Mary Earps appreciation post 🙌



A few of the best saves of her #BarclaysFAWSL season so far ⤵️ pic.twitter.com/QMjw23HMi4

— MU Women Xtra (@MUWomenXtra) January 22, 2022

ANNONS