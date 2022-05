Taktisk analys av Stine Larsen: "Strikern med ett starkt huvudspel"

Veckans poddgäst i Their Pitch, danska Stine Larsen inledde sin karriär som försvarare och under åren i ungdomlandslagen var det mittback som gällde. Under sina år i Brøndby skolades hon om till anfallare och Inför EM 2017 blev Stine Larsen uttagen i det danska landslaget som just det.

I Danmarks första match i det mästerskapet, mot Belgien, spelade hon också i anfallet. Resten av mästerskapet spenderade Larsen mest tid i Danmarks backlinje efter att truppen drabbades av skador på ordinarie backar. Sveriges rödvita grannar hade ett framgångsrikt EM i Nederländerna 2017 och tog sig hela vägen till final, där man fick se sig besegrade mot värdnationen och fick åka hem med en silvermedalj.

Sen dess har Stine Larsen återigen tagit plats i anfallet och idag spelar hon i BK Häcken i Damallsvenskan, dit hon rekryterades, delvis för att komplettera Stina Blackstenius under andra halvan av säsongen 2021 men också med tanken på att ersätta den svenska målsprutan inför 2022. Larsen kom inte ensam till Häcken. Hon fick sällskap av sin danska landslagskollega; Mille Gejl, som beskriver Larsen så här:

- Stine är enormt dedikerad och jobbar alltid extremt hårt. Det har hon bevisat flera gånger men speciellt när hon var långtidsskadad och kom tillbaka efter det starkare än någonsin. Hon verkar ännu mer beslutsam nu och visar till 100 procent att hon vill bli bättre och bättre för varje dag som går.

Som fotbollsspelare är Stine stark i duellspelet och speciellt i luften. Hennes timing och speluppfattning gör det svårt för motståndarna. Hennes förmåga att hålla i bollen med ryggen mot motståndarna är riktigt imponerande samtidigt som hon är ruggigt bra på att få bollen i situationer som man inte tror är möjliga.

Stine är en äkta team-player och du vet att hon alltid ger allt hon har. Detsamma gäller utanför planen där hon alltid har ett leende att bjuda på och hennes positiva attityd sprids till andra. Innan jag lärde känna henne trodde jag att hon har en väldigt strukturerad person men jag överraskades av att hon egentligen är lite roligt klumpig och förvirrad, på ett bra sätt!

Även om vi har spelat i samma lag hemma i Danmark också, så har vi inte spelat tillsammans på planen många minuter. Ändå har vi haft turen att fira en dansk ligatitel tillsammans och vi har många fina upplevelser i både Danmark och nu i Sverige.

Stor profil i Brøndby

Stine Larsen slog igenom ordentligt hemma i Danmark 2015 när hon blev utsedd till årets unga talang efter en megasäsong i dåvarande klubblaget Brøndby IF. Samma år blev hon förevigad på Brøndbys klubbhus, när en konstnär målade en muralmålning av den då 19-åriga Stina Larsen.

Larsen flyttade till Frankrike sommaren 2019 för att spelade med Division Feminine-klubben FC Fleury 01. Detta efter att ha gjort en stark comeback i Brøndby efter en korsbandsskada. Sommaren 2020 skrev hon på för WSL-nykomlingen Aston Villa där hon spelade en säsong innan hon sommaren efter 2021, blev en av BK Häckens profilvärvningar i sommarens transferfönster.

Larsen är en unik fotbollsspelare på många sätt, och i Aston Villa spelade hon allt från högerback, ytterforward i anfallet och som 9:a. Alla dessa positioner kunde hon byta mellan under en och samma match om så behövdes.

Till BK Häcken kom hon främst för att förstärka och komplettera de gulsvartas anfall, först för att ackompanjera Stina Blackstenius den sista halva av säsongen 2021 men förmodligen också för ersätta den svenska superstjärnan inför 2022.

Larsen gjorde sin A-lagsdebut för Danmark i januari 2015 i en vänskapsmatch mot Nya Zeeland som slutade 1-1 och sen dess har hon spelat 62 matcher i den rödvita tröjan och gjort 21 mål.

Bollförande anfallare som kan nicka

Stine Larsen används numer i Lars Søndergaards 3-4-3 uppställning som en av yttrarna i anfallet och i Häcken har hon alternerat mellan flera positioner i anfallet men i år har hon spelat mest som centerforward. Larsens heatmap från nuvarande säsong ser ut enligt nedan i Damallsvenskan.

Vi låter värmekartan från årets damallsvenska säsong få sällskap en spider från Playmaker över Larsens styrkor och bedrifter. xT = Expected Threat

För att göra en ren jämförelse utan direkta förklaringar mer än att Larsen användes på flera positioner i Aston Villa kommer här en värmekarta/heatmap från hennes tid i England men också en spider från Playmaker.

Har man sett Stine Larsen spela vet man att hon är en jäkel på straffar och på att ständigt hota motståndarna i boxen med sitt starka huvudspel. Det är ingen slump att hennes första mål i Häckentröjan kom via en språngnick.

Vem är fotbollsspelaren och anfallaren Stine Larsen ute på planen?

I Transfer Lab, är Larsen rankad 87 i profilen: ‘Striker - All Round sett till de 12 senaste månaderna. Jämfört med alla andra strikers i Damallsvenskan ligger hennes kvaliteter främst i huvudspelet (headers - open play attacking non-shot) men också i bollförande aktioner (carries). I respektive kategori rankas hon 83 och 85 på percentilen.

Larsens styrkor finns också i bolltouchs (touches in box) 76 inne i boxen och förväntade mål i det öppna spelet (expected goals- shots open play) 92. Den bollförande styrkan reflekterar också hennes styrka i dribblingar (dribbles) 78.

Larsen kommer med allra största sannolikhet att spela EM i sommar och den här gången också i det danska anfallet. Det blir spännande att se om Danmark kan upprepa sin succé från 2017. Våra grannar har lottats i det många kallar för “Dödens grupp” och behöver vinna mot Spanien, Tyskland och Finland för att ta sig vidare till kvartsfinal.