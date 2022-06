Taktisk analys: Danmarks kapten Pernille Harder styr skutan i zon 14 - om hon får

2017 fångade det danska damlandslaget många hjärtan efter en formidabel insats under EM-slutspelet i Nederländerna. De tog sig hela vägen till final och reste hem med silvermedaljer efter en 4-2 förlust mot värdnationen.

Veckans gäst i Fotbollskanalens podcast Their Pitch är Danmarks förbundskapten, Lars Søndergaard och han tog över det rödvita landslaget i slutet av succéåret 2017. Om det danska landslaget inte var kända hemma i Danmark innan, så gjorde EM-framgångarna sitt till, och damfotbollen i Danmark fick sig ett rejält lyft!

Spelare som Nadia Nadim, Stine Larsen, Sanne Troelsgaard och Katrine Veje spelade alla viktiga roller då och gör det fortfarande, ändå kan man inte prata om danmark utan att nämna den kanske viktigaste; Pernille Harder, den danska landslagskaptenen som skördade framgångar med Linköping FC i Damallsvenskan mellan 2012-2016. Hon ledde sitt Danmark till något som flera säkert inte trodde var möjligt innan turneringen startade och om hon inte hade slagit igenom innan, så gjorde hon det då. Tillsammans med Nadia Nadim gjorde hon flest mål i det danska laget under EM 2017, hela nio stycken. Kuriosa: Harder behöver ett par, tre baljor till för Danmark sen har hon gjort 70 mål under sin landslagskarriär.

När Danmark står inför ännu ett EM och Pernille Harder återigen ska entra fotbollens stora scen internationellt, gör hon det efter att precis ha vunnit sin sjunde raka ligatitel. Till saken hör är att hon har gjort det i tre olika ligor, med tre olika klubblag.

Linköping FC 2016

Vfl Wolfsburg 2016/17, 2017/18, 2018/19 & 2019/20

Chelsea FC 2020/21 & 2021/22

Pernille Harder har blivit utsedd till Danmarks bästa spelare hela sju gånger och har fått flera olika individuella priser och utmärkelser genom åren och för att nämna några:

● UEFA Player of the Year 2018 & 2020

● World Football Summit/AS Player of the Year 2020

● Goal 50 Best Player Award 2020

● Player of the Year in FourFourTwo’s 2020 Awards

● Lower Saxony Footballer of the Year 2020 as the First Women

● Germany’s Women’s Footballer of the Year 2020

● Frauen Bundesliga Top Scorer 2020 (27 goals)

● The Guardian’s world’s best player top 100, 2018 & 2020

Harder anslöt till de engelska, regerande ligamästarna Chelsea sommaren 2020 efter vad som ryktades vara en rekordaffär inom damfotbollen. Hon köptes loss från de tyska giganterna Vfl Wolfsburg med ett år kvar på kontraktet.

Med det kom också förväntningarna och de var höga från första början. När Harder kort därpå blev intervjuad i den danska podcasten Mediano om transfern till Chelsea sa hon:



“Jag spelar samma fotboll som innan. Det faktum att jag blev såld och blev den dyraste, kvinnliga fotbollsspelaren, det är för allt jag har presterat innan jag kom till England. Det är kanske enkelt att tänka att jag ska gå ut på planen och prestera mer än jag gjorde innan, men man måste komma ihåg att jag vann alla de där individuella priserna innan jag kom till Chelsea och det var det som gjorde prislappen på mig. Självklart vill jag alltid fortsätta utvecklas så att prislappen är ännu högre nästa gång och så att jag kan vinna mer. Men känslan av press? Första tiden efter flytten när jag blev omnämnd handlade det bara om att jag var “den dyraste damfotbollsspelaren”.

“Vissa människor verkar tro att och förvänta sig att jag ska dribbla förbi ett helt motståndarlag och göra mål bara för att jag köptes för dyra pengar.Men för mig är det viktigt att jag är medveten om mina egenskaper och kvaliteter och det är jag, samtidigt som jag vet vad jag har uppnått tidigare. Självklart är det möjligt att känna pressen i en sån här situation men jag har jobbat mycket med min mentalitet.”

Det finns flera anledningar till att beundra danskan ännu mer efter de säsongerna hon har hunnit med i Chelsea, speciellt om man har sett Pernille Harder spela i både Linköping och Wolfsburg innan.

Chelseas spelstil skiljer sig nämligen från Harders tidigare klubbar och handlar mer om omställningar och snabba kontringar. Det här har gjort att Pernille Harder har fått anpassa sig, både till spelstilen, taktiken och i hur hennes tidigare väldigt självklara roll på planen har kunnat bidra till Londonlagets framgångar. Det är viktigt att framhäva att fotboll är en lagsport och att det enda spelare och ledare i slutändan vill är att vinna titlar - därför är det svårt att kritisera Chelsea - men, det vilar ändå en känsla över att Pernille Harder, fotbollsspelaren, köptes som en Ferrari men har körts lite som en Fiat. Ändå har Harder anpassat sig och visat sina enorma individuella kvaliteter och i flera aktioner tillhör hon de bästa spelarna i ligan.

Vidare kommer den här artikeln att handla om just det; vad Pernille Harders bästa egenskaper är och vad hennes rå- och eventdata säger om hennes två år i Women’s Super League. Vilken roll har hon spelat och hur har hon använts under 2020/21 och 2021/22?

Tillsammans med Jesper Haglöf, dataanalytiker på PlayMakerAI, en svensk fotbollsanalytisk plattform, är den här taktiska analysen av Eriksson skriven. All statistik och data kommer från Chelseas matcher i ligan under säsongerna 2020/21 och 2021/22.

Den kvantitativa datan

Harder spelade totalt 16 ligamatcher den här säsongen där hon startade i 13 och blev inbytt i tre. Sex matcher missade hon i ligaspelet på grund av skada.

I genomsnitt per 90 minuter spelade slog hon 25.9 passningar med en procent i lyckade passningar på 71.5 %. Harder försökte sig på att skjuta 3.36 skott per 90 minuter spelade där, 36.2 % gick på mål. Hon slog tre inlägg per match där 59.5 % av dom ansågs lyckade och sett till alla matcher Chelsea spelade i UEFA Women’s Champions League, Ligacupen, FA-cupen och WSL, gjorde hon 16 mål och sju assist.

Jämfört med många spelare återfinns Pernille Harders sublima och överlägsna kvalitet främst inom bollprogression, speluppfattning och positionering. Det kan heller inte sägas nog ofta, men Pernille Harders förmågor handlar inte bara om mål eller assists.

De offensiva aktionerna

Större delar av Harders första säsong i Chelsea spelade head coach Emma Hayes med en 4-4-2 (diamant) formation där Harder spelade attackerande mittfältare precis bakom topduon Sam Kerr och Fran Kirby. Den här säsongen har hon spelat flera positioner i anfallet i flera olika formationer och det om något, borde ge en hint om den höga kvalitet hon besitter.

Vi kan börja med att kolla på en värmekarta som visar Pernille Harders offensiva aktioner på planen från båda säsongerna.

Det är enkelt att tro att Harder under den första säsongen hade en rätt fri roll om man bara tittar på värmekartan. Men, den berättar inte hela sanningen. Under första säsongen var allt lite mer högercentrerat medan hon under den här säsongen ser ut att ha agerat mer på vänsterkanten.

Pernille Harders roll och position

En av Harders främsta attribut som fotbollsspelare handlar om det fakto att hon är extremt duktig på att hitta ytor och förstå hur hon ska skapa ytor att agera på. Kreativitet, intelligent positionering adderat med smarta passningar och spektakulära skott på mål som kommer vid tillfällen när motståndaren minst anar det är bara några av egenskaperna som kännetecknar Danmarks superstjärna. Hon kan spela både som nia och tia, mångfacetterad som få, flexibel och användbar i flera olika formationer. En spelfördelare av rang som också har siktet inställt på att slå till med både höger och vänster fot om tillfälle ges från vinklar man inte trodde var möjliga att göra mål från. Man behöver inte titta särskilt noga för att se danskan röra sig utan större ansträngning mellan lagdelar, ibland för att länka ihop spelet genom att hämta upp bollen för att sedan sätta fart framåt själv med bollen. Det är på det viset en spelare som Pernille Harder direkt kan påverka spelet, helt enkelt en proaktiv spelartyp som kan konsten att reagera om det behövs.

Pernille Harder och zon 14

På senare tid har Harder varit känd som en notorisk målgörare av rang, ändå går det att argumentera för att hennes främsta kvaliteter återfinns när hon får styra och ställa i zon 14. Om hon får chansen vill säga. Zon 14 är ett av de viktigaste områdena på en fotbollsplan om ett lag vill komma till målchanser.

En fotbollsplan kan delas in i ett rutnät med 18 zoner. Zon 14 är den zon som är mest central, precis framför straffområdet och utanför boxen. det sägs att den här zonen kan vara helt avgörande för att det ska bli många mål gjorda och för att spela sig in i olika zoner brukar lag ha användas sig av flera olika passningsmönster och lösningar på hur man ska ta sig dit.

Från den här zonen, är det mest sannolikt att passningar in i straffområdet ger både avslut på mål och mål. Om en spelare passar från zon 14 in i boxen ökar också sannolikheten att nästa passning blir till en assist.

Spelare som huserar i den här zonen kan därför bli extremt värdefulla för sina lag och det är i den här zonen Pernille Harder har blivit känd för att briljera i sin roll som “fri” tia.

För att ta sig in i den här zonen på flera olika sätt, kanske ett possessionsbaserat passningsspel är att föredra och det är det som man måste ha i åtanke när man tittar på hur Pernille Harder spelar fotboll sedan hon anslöt till Chelsea. Hennes tidigare klubbar, både Linköping och Wolfsburg, men också det danska landslaget skiljer sig från Chelsea och därför kan det se ut som att Harder inte gör samma saker på planen som hon har gjort förut.. Chelseas spelstil, är mer direkt, där det handlar om att få upp bollen och gå till anfall snabbt. Tap, tap, boom - mål. I den svenska podcasten, Taktikpodden, sa Kristianstads DFFs isländska tränare sedan 12 år, Elisabet Gunnarsdottir, att tränare behöver se till att spelare jobbar med sina färdigheter, och inte enbart fokuserar på taktik.

Sett till det kan vi ändå ställa oss själva frågan om Chelseas spelstil och taktik kommer att räcka till för att vinna den enda titeln de ännu inte har lyckats vinna än; UEFA Women’s Champions League. Dessutom kan man fråga sig, är det här spelsättet det bästa sättet att få ut alla kvaliteter i en startelva hos alla individer? Det är en spännande fråga att försöka besvara eftersom alla engelska lag i Champions League inte lyckades särskilt bra den gångna säsongen. Dags att testa något nytt?

Det här spelsättet kan få Chelsea att köra fast också i matcher där de möter lågt, ställda försvar när lösningarna på att spela bollen upp i planen och in i straffområdet inte är speciellt kreativa. Lågt, ställda försvar gör att det blir trångt i straffområdet och strax utanför och forwards får svårt att hitta ytorna som behövs för att göra mål.

Under de här två säsongerna i Chelsea är Pernille Harder med spelare i laget som rankar högst i mätvärdet xT per 90 minuter spelade i just zon 14. Det betyder kort sagt att hon är den spelare i Londonlaget som är det största hotet för motståndarna på den här delen av planen. Under säsongen 2020/21 syntes det att Harders roll inte var så fri som den kanske borde ha varit om man jämför med den gångna säsongen, ändå var hennes xT-värde per 90 högre då. Siffrorna i diagrammet nedan kommer från spelare som har spelat minst 750 min + i ligan.

Titta också på passnätverken nedan för lag som Arsenal och Manchester United från den gångna säsongen eftersom de har spelare som ligger lite före och strax efter Harder i diagrammet. Var på planen har dom mest varit jämfört med Harder?

Titta nu på Pernille Harders position i Chelseas båda nätverk från de gångna säsongerna för som tidigare nämnts spelade hon precis bakom Kirby och Kerr första säsongen där man också kunde se henne droppa längre ner i planen än i Linköping och Wolfsburg. Nätverket från 20/21 visar också att det var lite ont om utrymme bakom Kirby och Kerr.

Passnätverken är baserade på genomsnittet av de spelare i varje lag som har spelat flest minuter på respektive position.

Den färgade cirkeln framför spelarnas namn är större ju fler passningar en spelare har gjort och färgen cirkeln har är baserad på hur högt xT-värde passningarna har genererat.

GRÖN: Väldigt högt

Blått: Högt

Gult: ligasnittet i WSL

Orange:Lågt

Röd: Väldigt lågt

Expected threat är en sannolikhetsmodell för fotboll som bygger på hur mycket sannolikare lagets bollinnehav kommer sluta upp i ett mål när bollen flyttas på planen från punkt a till b.

Expected threat värderar korrekta passningar, drivningar samt dribblingar av bollen. Utifrån detta kan man värdera vilka spelare som bidrar mest till att göra lagets bollinnehav mer sannolikt att sluta upp i ett mål. Med andra ord kan man säga, vilka spelare bidrar till göra sitt lags bollinnehav “farligare” för motståndaren med sina aktioner.

Den här säsongen var nätverket av passningar annorlunda och så också Harders position.

Passnätverket visar den genomsnittliga positionen på planen för en spelare baserat på passningarna de har gjort under en och samma säsong. Färgerna på linjerna talar också om hur många gånger passen mellan två spelare har gått och storleken på cirklarna indikerar hur många passningar en spelare har slagit medan färgen talar om hur hög xT passen har varit mellan spelare A och B.

Från det här nätverket kan vi se att Harder har spelat högt uppe i banan där hon både tar emot och slår passningar som genererat ett högt xT-värde. Hon har inte ett högt antal xT-pass men när hon väl slår en passning är värdet högt vilket säger att hon har bidragit till målfarliga situationer under säsongen.

Harders heatmap från offensiva aktioner visade oss tidigare att hon verkar ha agerat mer på vänstersidan även om det från passnätverket ser ut som att hon har utgått från en mer central position mer med yta att röra sig på. Här måste man ändå också tänka på att Fran Kirby inte har spelat lika mycket som hon gjorde förra säsongen. kan det vara anledningen till att Harder har haft mer yta att agera fritt på?

Även om Harder har hamnat högst i xT per 0+ i zon 14 under båda säsongerna är det mycket intressant att se att att de flesta av hennes offensiva aktioner kommer ifrån zon 16, längst upp på planen, ute till vänster. Data i stapeldiagrammet nedan backar det här påståendet rätt väl när man jämför danskans xT per 90 i olika zoner mellan säsongerna.

Så Harders position på pappret kanske ser ut att vara i den fria tia-rollen, men troligtvis mindre fri för att ha gett utrymme till Fran Kirby. Datan säger ändå att även om så är fallet så styr Pernille Harder skutan i zon 14 och skulle säkert kunna styra den ännu bättre och hon fick den rollen fullt ut.

Data kan också backas av det vi ser på planen; att när Pernille Harder får chansen att spela rollen hon är bäst i, centralt och fritt, kan fina saker ske. Titta bara på målet hon gjorde när Chelsea tog emot Arsenal förra säsongen på våren. Chelsea vann med 3-0 och danskan gjorde två typiska Pernille Harder-mål där det andra kanske var det mest spektakulära ändå.

Lite bakom för att skapa yta åt sig själv som hon verkade justera med sin fart, sprang hon genom zon 14 och in i boxen där avslutet och aktionen gav oss glimtar av den där Ferrarin som finns där när hon får chansen.

Pernille Harder och bollprogression

En boll kan flyttas upp i planen på två sätt; antingen genom att en spelare för bollen framåt med fötterna ensam, eller genom passningar. Fyra andra spelare i WSL återfinns före Pernille Harder sett till det som kallas xT Carries per 90 minuter spelade den här säsongen. Det var dock ingen av hennes egan lagkamrater. Lauren Hemp & Lucy Bronze i Manchester City och Beth Mead & Caitlin Foord i Arsenal. Danskan är fenomenal på att föra bollen framåt med fötterna utan att passa den och det visade hon omgående när hon anslöt till Chelsea under första säsongen. Hon är outstanding i det här mätvärdet jämfört med andra Chelseaspelare om man tittar just på xT Carries per 90.

Carries in i boxen per 90 syns nedan

De höga xT-aktionerna från carries har också varit mer framträdande på vänstersidan den här säsongen jämfört med den förra och det syns från Harders eventdata på bilderna nedan.

Pernille Harder och detaljerna

“Tvingad” till att anpassa sig, inte bara till en ny liga, ett nytt lag, nya lagkamrater och en annorlunda spelstil finns det tydliga tecken på att Pernille Harder har jobbat mycket på små, avgörande detaljer i sitt spel. Tittar man noga och har sett henne spela innan hon kom till WSL så är skillnaderna i olika aktioner tydliga.

Omställningarna och det direkta spelet har ställt andra krav på danskan om hur hon kan, ska och borde agera för att kunna använda sina färdigheter. Men för en spelare som Pernille Harder återfinns allt i detaljerna. Bolltouch före vändning vid mottagande av boll har blivit utan bolltouch innan vändning, hennes sätt att kommunicera har också blivit tydligare och mer framträdande - både verbalt och i det tysta - subtila fingervisningar, tydligare “pekningar” med fingrarna, ögonkontakt med lagkamrater mixat verbala uttryck som hörs men också ibland mer eller mindre ivriga handvisningar från ibland en hand, ibland två. Vad betyder det? “Här vill jag ha den” - “I den ytan” - på höger fot, vänster fot, framför, lite bredvid eller kanske lite bakom?

Motståndare har både dubbel- och trippelmarkerat Harder så fort hon har fått bollen och skillnader i hur danskan har täckt den med kroppen och sättet hon dribblar på har ändrat sig. Manchester Uniteds försvar vill nog helst glömma de mål hon har lyckats göra på dem den gångna säsongen. Är dessa mål sprungna ur tillfälligheter eller är det resultatet av hårt arbete och en vilja att hela tiden bli bättre genom att justera detaljer i spelet? Har man följt Pernille Harders karriär och sett henne spela förstår man att det är det senare alternativet som är det rätta svaret.

That 𝙛𝙞𝙣𝙞𝙨𝙝 😍



What a run this was from Chelsea's Pernille Harder against Manchester United 🏃‍♀️💨 — Sky Sports WSL (@SkySportsWSL) September 27, 2021

Pernille Harder och säsongen 2021/22

Vi kan avsluta den här analysen med några bilder och grafik utan kontext från den här säsongen. Vi kan börja med nyckelpass (svart) och assists (gult).

Vilken spelare i Chelsea har passat bollen flest gånger TILL danskan?

Vem av hennes lagkamrater har levererat passningarna med högst xT-värde TILL henne?

och..Vem har fått flest passningar FRÅN Pernille Harder?

Hennes skottkarta med ett totalt xG-värde på 6.2 och sex mål.

Kan hon göra mål? Låt oss se….

That left foot is magic ✨@PernilleMHarder scored some worldies this season, which one was your favourite? #BarclaysWSL @ChelseaFCW pic.twitter.com/8wDkeS0jLV — Barclays Women's Super League (@BarclaysWSL) June 20, 2022