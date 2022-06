Tessa Wullaert - Belgiens meste (mäster) målgörare

Wullaert blev, med sin återkomst på hemmaplan i den belgiska ligan, den första heltidsavlönade spelare i damligan, är veckans poddgäst i Their Pitch.

20 augusti 2011 gjorde hon sin debut i Belgiens seniorlandslag och har sedan dess spelat 106 A-landskamper och gjort 65 mål. Det gör henne till Belgiens meste målgörare genom tiderna.

Den belgiska kaptenen har tagit titlar och vunnit troféer med Vfl Wolfsburg i Frauen Bundesliga i Tyskland där hon vann ligan två gånger och Pokal Cupen tre gånger samt nådde Champions Leaguefinalen två gånger; 2016/17 och 2017/18. Med Manchester City i England vann Wullaert både FA Cupen och ligacupen, Continental Cup, 2019.

ANNONS

Hemma i Belgien

Wullaerts första klubb i hemlandet var SV Zulte Waregem i den belgiska ligan, där hon spelade från 2008 till 2012. Inför säsongen 2012–13, när en ny gemensam liga mellan Belgien och Nederländerna som heter BeNe League skapades, flyttade hon till RSC Anderlecht, som hon vann den belgiska cupen med. Hon lämnade Anderlecht efter ett år i klubben och skrev på för en annan klubb; Standard Liège, där hon gjorde 16 ligamål under säsongen 2013–14 och vann den belgiska cupen igen. Under sin andra säsong (2014–15) när hon spelade för Standard, vann hon priset som BeNe Leagues bästa målskytt med 18 mål som hjälpte klubben att vinna titeln.

2020 återvände hon alltså till Anderlecht och med dem har hon vunnit ligan 2020/21 och 2021/22. Den sistnämnda säsongen gjorde hon hela 38 mål. Wullaert har nu skrivit på för Fortuna Sittard i Nederländerna och väntas ansluta till sin nya klubb efter EM.

ANNONS

En belgisk journalist, Dirk Deferme, säger så här om Tessa Wullaert:

- Jag måste vara väldigt noggrann med det jag skriver eftersom Tessa är den enda som upptäcker varje misstag. För att frångå fotbollen och berätta ett annat fakta om Tessa: Hennes hund heter Jean-Marie Waf (woof) och är döpt efter Belgiens och Bayerns legendariske målvakt Jean-Marie Pfaff. Om Tessa Wullaert, fotbollsspelaren; fakta och siffror. Alla tiders målskytt för Red Flames, det belgiska landslaget. Tre gånger Golden Boot vinnare, tre gånger på andraplats. I EM-kvalet hade Tessa flest assist, i VM-kvalet gjorde hon både flest mål och assist. Den dagen då hon gjorde sitt 50:e mål för Red Flames gav jag henne smeknamnet TW50. Det gillade hon. Det känns som igår.

Men redan har jag döpt om henne till TW65 och det kan bli TW70 innan EM. Det är lätt att räkna mål.

ANNONS

Dirk arbetar som Champions League och kommentator samt reporter för VTM, VTM2 (television) och tidningen Het Laatste Nieuws i Belgien.

Vad säger TransferLab?

TransferLab säger ingenting om Tessa Wullaert faktiskt då den belgiska ligan inte finns med i plattformen. Denna gång har vi tagit hjälp av den nederländske fotbollsanalytikern Marc Lamberts för att få fram siffror och statistik på den belgiska målsprutan där en del av hennes styrkor blir tydliga:

- För att kunna göra en korrekt jämförelse mellan ligorna har jag gjort en justering av den belgiska ligans data för att göra en balanserad jämförelse mellan Tessa Wullaerts data i Anderlecht och spelarna i Serie A Femminile, D1 Arkema, WSL och Frauen-Bundesliga. Uppgifterna kommer från Wyscout, säger Lamberts.

Siffrorna i ovanstående bild ger oss siffror per 90 minuter spelade från säsongen som har varit och Wullaerts siffror är utmärkande. 38 mål för en striker är “outstanding”. Den belgiska kaptenen utgör ett ständigt hot inne i boxen; både för sitt klubblag och för sitt landslag. Om hon inte assisterar till mål så gör hon dem själv. Wullaerts instinkt till att hitta bäst positionering i boxen syns i målprotokollet.

ANNONS

Wullaert kan inte bara göra mål från öppet spel. Hon hittar "the back of the net" i fasta situationer också…nedanstående frispark går inte av för hackor.

Den stora frågan och utmaningen i sommarens EM för Wullaert blir om hon kan bära sitt Belgien genom gruppspelet och nå slutspelet. Belgien spelar mot Island, Italien och Frankrike i Grupp D.