Their Pitch EM-expert om Hanna Bennison: "Hon är bara WOW"

-Hanna är bara WOW. Den tjejen kan bli bäst i hela världen. Jag tror också att Nathalie (Björn) kan bli en av de bästa mittbackarna i hela Europa inom de tre-fyra kommande åren men jag tror att Hanna kan bli bäst i världen. Hon är exceptionell, säger Willie Kirk.

Under EM 2022 i England kommer Their Pitch, tillsammans med Willie Kirk, att prata om allt som rör turneringen. I flera avsnitt kommer specialinbjudna gäster att med Kirk och Mia Eriksson att gå in på djupet om vad som händer på fotbollsplanerna i England.

I detta fullmatade, första avsnitt är, förutom Willie Kirk och Amanda Zaza (Their Pitch andra programledare) också Tom Garry, fotbollsjournalist på The Telegraph i England och Jesper Haglöf, fotbollsdatanalytiker på PlayMakerAI med. Vi pratar om Sveriges chanser att vinna där Jesper förklarar hur han med hjälp av data har simulerat ett resultat av hela turneringen, vi snackar Dödens grupp (Tyskland, Spanien, Danmark och Finland) och så klart ställer vi oss frågan om England som värdnation äntligen ska lyckas att få “hem” den.

Förutom allt detta så låter vi också Willie och Tom tävla mot varandra i ett Sverige-quiz, där vi testar deras kunskaper om det svenska landslaget. Vem vann? Vem förlorade?

Their Pitch Euro 2022 Special featuring Willie Kirk börjar här. In och lyssna!