Salah lär vinna skytteligan efter helgens show

80 rader lyckades pricka in samtliga rätt och fick dela på jackpotten på 11 miljoner i helgen. Dessa belönades således med knappt 150 000 kronor vardera.

Manchester United stod inte för någon bländande insats inför hemmapubliken på Old Trafford men krånglade sig vidare till semifinal i FA-cupen efter 2-0 mot Brighton. The Seagulls pressade United under långa stunder i den andra halvleken och hade flera gånger bud på 1-1. En stabilt spelande Sergio Romero i hemmamålet höll dock tätt.

Liverpool och Mohamed Salah hade stor show under lördagskvällen när Watford gästade Anfield. Den kvicke egyptiern var inblandad i allt och stod för fyra mål och en assist i Liverpools 5-0 seger. Allt talar nu för att 25-åringen plockar hem Premier Leagues skytteliga.

Lördagens skrällar kom i The Championship. Bolton tog ett stort steg mot nytt kontrakt när de hemmabesegrade Aston Villa med 1-0. Birmingham tog samtidigt en otroligt viktig seger (3-0 mot Hull) och ligger nu på samma poäng som Barnsley över nedflyttningsstrecket.

Denna vecka väntar landslagsuppehåll och det innebär att Stryktipset har en annorlunda skepnad. Prestigematchen på Friends Arena, Sverige mot Chile, toppar kupongen men i övrigt är det uteslutande matcher från League One och League Two som ska bemästras. Kan det ge miljonutdelning månne?