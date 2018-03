Spiken satt - Sverige förlorade

Helgens Stryktips gav inte helt oväntat fin utdelning. Enbart sju rader prickade in rätt tecken i samtliga 13 matcher och belönades med drygt trekvarts miljon kronor.

Blågult stod för en relativt intetsägande insats mot Chile. Debutanten Marco Bolados kunde avgöra för sydamerikanerna sent efter att ha tryckt in 2-1 på en retur från Kristoffer Nordfeldt. Min spik satt således men det blev trots det måttliga 9 rätt.

I League One tog Wigan en mycket seger efter att ha bortabesegrat Bury med 2-0. Mycket talar för att The Latics tar sig tillbaka till The Championship nästa säsong. Två klassiska lag som även grep sista halmstrået att nå playoff var Bradford och Charlton. Bradford besegrade Gillingham med 1-0, medan Charlton vann mot ett formstarkt Plymouth med de dubbla siffrorna.

Landslagsuppehåll och engelsk fotboll från tredje- och fjärdedivisionen i all ära, men på lördag är äntligen Premier League tillbaka på kupongen. Sju matcher hämtas från den engelska högstaligan och det bjuds dessutom på en smaskig jackpot på 10 miljoner kronor. Uppladdningen inför veckans höjdpunkt har börjat!