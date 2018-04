Newcastle säkrade i praktiken kontraktet

92 rader lyckades med konststycket att pricka in samtliga rätt i lördags och fick dela på den saftiga jackpotten på 14 miljoner. 13 rätt gav således drygt 150 000 kronor.

En av de större skrällarna kom i Manchester-derbyt. City hade där en stabil 2-0 ledning i paus och såg ut att säkra ligatiteln. United ville annat och klev ut som ett helt nytt lag i andra halvlek. Pogba stod för sina två första mål sedan november och Smalling fullbordade vändningen genom att stöta in 3-2 efter en fin frispark. Citys första förlust i Premier League på Eastlands var ett faktum.

Rafa Benítez Newcastle stod för en stark insats på King Power Stadium och säkrade i praktiken kontraktet via 2-1 mot Leicester. West Bromwich tappade återigen ett sent mål och fick bara 1-1 hemma mot Swansea. The Baggies chans till nytt kontrakt får nu sägas vara helt borta.

I The Championship tog Fulham ännu en trepoängare när succémannen Aleksandar Mitrovic gjorde matchens enda mål på Hillsborough Stadium. Samtidigt förlorade Cardiff i och Fulham har nu klar kontrakt med walesarna på andraplatsen. En intressant upplösning väntar om vilka som tillsammans med Wolverhampton ska ta den andra direktplatsen.

Jackpot i helgen och så kommer det vara hela april. På lördag får City bekänna färg igen när de gästar Wembley och Englands mest formstarka lag, Tottenham. Dessförinnan ställs Pep Guardiolas mannar mot Liverpool i Champions League. Kan de studsa tillbaka efter säsongens tyngsta vecka?