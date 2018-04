Kupongen bjöd återigen på skrällar

Skrällarna lös återigen med sin frånvaro och trots fin jackpot blev det sval utdelning på helgens Stryktips. Över 500 system lyckades hitta 13 rätt, vilket gav cirka 24 000 kronor.

Mest minnesvärt från Premier League i helgen var att City säkrade ligatiteln. Efter tre raka förluster studsade de ljusblå giganterna tillbaka och tog en tung 3-1 seger mot Tottenham på Wembley. Där var det inget snack och när United oväntat förlorade mot jumbon West Bromwich under söndagseftermiddagen var Citys femte ligatitel ett faktum.

I de nedre regionerna tog Crystal Palace en mycket viktig trepoängare när Brighton gästade Selhurst Park. Wilfried Zaha stod där för två mål i 3-2 segern. Det ska nu mycket till om vi inte får se The Eagles i det engelska finrummet även 2018/2019.

Även Huddersfield lyckades vinna med 1-0 hemma mot Watford genom ett sent segermål av Tom Ince. Glappet har nu ökat till Southampton och Stoke under strecket och mycket talar för att dessa två klassiska lag kommer spela i The Championship till hösten.

Där säkrade Wolverhampton avancemanget till Premier League i lördags. Om den andra direktplatsen går Cardiff och Fulham en hård kamp, men efter helgens möten är det nu klar fördel för walesarna som har en poäng och en match mindre spelad tillgodo på Londonlaget.

Till helgen vankas det ännu en gång en fin jackpot på 13 miljoner och ett toppmöte från Premier League. Denna gång är det Manchester United och Tottenham som drabbar samman på Old Trafford. Förhoppningsvis kan vi få se betydligt mer skrällar och således klart bättre utdelning på lördag!