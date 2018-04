Hoppet lever hos Chelsea

April avslutades snyggt med fin utdelning för 49 lyckliga vinnare på Stryktipset. 13 rätt belönades med drygt en kvarts miljon kronor!

Mest noterbart från Premier League var att Southampton vann det så viktiga derbyt mot Bournemouth efter att Dusan Tadic stått för The Saints båda mål i 2-1 segern. Det var sydkustlagets blott andra ligavinst sedan november. Hoppet om nytt kontrakt lever nu i högsta grad med enbart en poäng upp till Swansea över strecket.

Just Swansea förlorade mot Chelsea med 0-1 på ett regnigt Liberty Stadium. Cesc Fábregas prickade där tidigt in matchens enda mål och det gör att det alltjämt finns ett litet hopp för The Blues att nå topp-4 och Champions League.

I The Championship säkrade Middlesbrough en plats i playoff via 2-0 hemma mot Millwall. Om den sista kvalplatsen är det dock tre lag som gör upp. Derby har inför den avslutande omgången greppet om den platsen och en poäng räcker hemma mot bottenlaget Barnsley.

Med tanke på att samtliga matcher i The Championship spelas på söndag tar möten från League One plats på lördagens Stryktipskupong. I övrigt är det som brukligt fokus på Premier League och en allsvensk match. Blir det miljonutdelning på lördag?