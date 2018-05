West Ham säkrade kontraktet

En hel del lag säkrade Premier League-kontraktet i helgen när Stryktipset gav fin utdelning. Återigen belönades 13 rätt med cirka 250 000 kronor. Denna gång var det dock bara 24 stycken som lyckades med konststycket att hitta rätt rad.

Det har stormat rejält kring West Ham den här säsongen, men i lördags säkrade The Hammers sin plats i nästa säsongs Premier League via en stark 2-0 seger borta mot Leicester.

West Bromwich stod för lördagens stora knall när de besegrade Tottenham hemma på The Hawthorns efter ett sent segermål genom Jake Livermore. Det innebar den femte raka matchen utan förlust för The Baggies. Chansen till nytt kontrakt lever i teorin, men jag kan tyvärr ändå utlova att West Brom kommer spela i The Championship till hösten. Birmingham-laget behöver nämligen inte bara besegra Crystal Palace i den avslutande omgången, utan även tre övriga resultat måste gå lagets väg.

I helgen blev det även klart att Stoke trillar ur det engelska finrummet för första gången på tio år. Vilket lag som ska bli tredje och sista lag att degraderas är det däremot öppet om. Southampton och Swansea ligger på samma poäng inför lagens hängmatch imorgon (tisdag). För förloraren där lär det bli spel i The Championship, medan rysaren fortsätter på söndag om det skulle sluta oavgjort.

Helgens Stryktipskupong blir den sista på ett bra tag med Premier League-fotboll. Samtliga tio matcher från slutomgången finns med på veckans rad och kombineras med tre matcher från våra två högsta ligor här hemma i Sverige. En intressant kupong som mycket väl kan ge fin utdelning!