Moberg Karlssons galna succé - blev hjälte med hattrick

David Moberg Karlsson lämnade IFK Norrköping för spel i Sparta Prag i början av januari 2019 och har spelat i den tjeckiska klubben sedan dess.

På senare tid har han verkligen hittat formen och i Sparta Prags senaste ligamatch mot SK Sigma Olomouc blev han stor hjälte med två mål.

Och under söndagen fortsatte Moberg Karlssons framgångar.

I hemmamötet med Karvina gjorde han hattrick. I första halvlek kvitterade han till 1-1, i slutet av samma halvlek gav han sitt Sparta Prag ledningen med 3-2 och i mitten av andra halvlek gjorde svensken 4-2.

Moberg Karlsson blev också matchhjälte då mötet med Karvina slutade 4-3 till Sparta Prag.

Hattrick hero David Moberg Karlsson and all three points for Sparta! 💪 pic.twitter.com/lIeII4XY69