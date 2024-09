Regnkaos i Tjeckien - alla matcher skjuts upp

Tjeckien

Det finns prognoser för över 400 mililiter regn över Tjeckien under helgen.

Extremvädret gör att den tjeckiska ligaorganisationen skjuter upp alla matcher i högsta och näst högsta ligan.

- Det skulle krävas för mycket poliser och räddningstjänst in case of emergency så det är därför det skjuts upp, säger Tjeckienproffset Douglas Bergqvist till Fotbollskanalen.