Durmaz stöttar norske landslagsspelaren efter fyrverkeriolyckan

Det var på nyårsafton som den norske landslagsspelaren Omar Elabdellaoui skadade sig i samband med att en fyrverkeripjäs exploderat i hans hand. Galatasaray, klubben Elabdellaoui tillhör, bekräftade på nyårsdagen att 29-åringen fått brännskador och en skada på ena ögat.

Nu stöttas norrmannen av svenske Jimmy Durmaz. Durmaz, som är utlånad till Fatih Karagümrük från just Galatasaray, poserade inför dagens möte med Trabzonspor i den turkiska ligan med en t-shirt med en bild på Elabdellaoui och texten "get well soon".