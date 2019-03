El Kabir bekräftar - lämnar turkiska klubben: "Vi har gått skilda vägar"

Moestafa El Kabir lämnade i somras Häcken och skrev på för Ankaragücü i den turkiska ligan. Under hösten gjorde anfallaren 14 matcher i turkiska Süper Lig och stod för sex mål.

Men sedan slutet på december har det varit stökigt kring El Kabir. Efter att anfallaren missat en match, enligt honom själv på grund av skada, så stängdes han under en period av från lagets träningar då klubben menade att han vägrade att spela. I turkiska medier har det rapporterats om att Ankaragücu haft problem att betala ut löner.

"Jag är ledsen att folk fortfarande inte förstår vad som händer. Jag är bara budbäraren för problemet", skrev El Kabir på Twitter när ilskna fans hörde av sig och hade frågor om varför han inte ville spela.

I slutet på januari skrev den qatariska klubben Al-Rayyan att El Kabir var på plats hos klubben för att skriva på ett kontrakt, men någon övergång presenterades aldrig.

Nu bekräftar anfallaren att han lämnar Ankaragücu.

"Ja det stämmer. Vi har gått skilda vägar", skriver 30-åringen till Fotbollskanalen.

På sin Twitter skriver El Kabir:

"Tack till Ankaragücu-familjen. Det är dags för mig att säga adjö. Tack för kärleken, stödet och minnena. Allt det bästa."

