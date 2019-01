El Kabir i bråk med turkiska klubben - inte med på lagets träning

Moestafa El Kabir lämnade i somras Häcken och skrev på för Ankaragücü i den turkiska ligan. Under hösten gjorde anfallaren 14 matcher i turkiska Süper Lig och stod för sex mål. Nu har El Kabir dock hamnat i en stökig situation i klubben.

Anfallaren missade matchen mot Galatasaray i helgen, förlust 6-0. Efter matchen uppgav tränaren Mustafa Kaplan att klubben ville att El Kabir skulle spela, men att 30-åringen inte velat på grund av skadeproblem.

- Han hade lite skador, men vi ville att han skulle spela. Han ville inte spela, han sa att skadan kunde förvärras, sa Kaplan enligt ghayt.com.

Klubbens president Mehmet Yiginer var hård i sitt omdöme.

- Han ville inte komma till matchen för att han vill gå till ett annat lag, sa han enligt Fanatik.

Yiginer var också inne på att klubben kunde vidta rättsliga åtgärder. Fanatik skriver att El Kabir ville ha uteblivna pengar från klubben, men som klubben menar att han inte har rätt till. Situationen har nu eskalerat, och under tisdagen var El Kabir inte i träning med Ankaragücü. Klubben skriver på sin hemsida att anfallaren inte inkluderades i träningen.

"Jag är ledsen att folk fortfarande inte förstår vad som händer. Jag är bara budbäraren för problemet", skriver El Kabir på Twitter och fortsätter:

"Det spelar ingen roll hur många personer som svär åt mig.. Jag älskar den här klubben, jag älskar min lagkamrater och jag älskar fansen.. Men döm mig inte om ni inte vet hela storyn."

Fotbollskanalen har varit i kontakt med El Kabir som inte vill uttala sig vidare om situationen.

"Inget som är värt att kommentera ännu", skriver han.

I kommentarer på Twitter skriver El Kabir, i svar till upprörda supportrar, att han var skadad och att han inte har några planer på att lämna klubben.

Den tidigare Hammarby-målvakten Johannes Hopf var inte heller med på tisdagens träning med Ankaragücü då han rehabiliterar sig efter en skada.

I’m sad people still don’t understand what is happening. I’m just the messenger of the problem. Ismail hoca, Bayram hoca, Anton, Kehinde, Younes, Erdem, Bifouma... that’s my fault??

Don’t matter how many people swear at me.. I love this club, I love my teammates and I love the fans.. But don’t judge me if you don’t know the whole story.