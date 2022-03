Holmén slutar i Blågult - förklarar anledningen: "Inget lätt beslut"

Sveriges förbundskapten Janne Andersson presenterade under onsdagen sin trupp inför det kommande playoff-spelet om en plats i Qatar-VM. Då inledde han bland annat med att berätta att mittbacken Sebastian Holmén, 29, valt att lägga landslagsskorna på hyllan.

Holmén har gjort sex A-landskamper, men aldrig representerat Blågult i ett EM eller VM. Senast han gjorde en landskamp var mot Danmark hösten 2020.

Nu berättar Holmén att han tagit beslutet utifrån en vilja om att vara mer med sin familj.

"Är ganska enkelt egentligen, jag känner att den tiden under ett landslagsuppehåll som jag kan spendera med min fru och våra två barn är väldigt värdefull. Jag är borta från dem väldigt mycket under säsong och att då kunna få några dagar ledigt tillsammans under uppehållen och inte vara ifrån varandra ytterligare 10-12 dagar är guld värt", skriver han i ett sms till Fotbollskanalen och fortsätter:

"Sen var det inget lätt beslut, landslaget är det största du kan vara med om som fotbollsspelare och något man drömt om sen man var liten och jag är oerhört stolt att jag tog mig dit och fick några landskamper, men id ag känner jag att det är viktigare för mig och ger mig mer att kunna vara hemma tillsammans med familjen och även träna på ordentligt i klubblaget under uppehållen".

Sedan förra sommaren tillhör Holmén turkiska Caykur Rizespor med spel i Süper Lig. Han har även en bakgrund med spel i Willem II, Dynamo Moskva och Elfsborg.