Kaosscener i Turkiet - Adana Demirspor lämnade planen

Serieledande Galatasaray tog emot Adana Demirspor i turkiska Süper Lig under söndagen. Då fick Galatasaray en straffspark efter elva minuter, som Alvaro Morata slog i mål till 1-0.

Straffen tilldömdes efter att Dries Mertens gått omkull i straffområdet. Straffen såg minst sagt billig ut. Spelarna i Adana Demirspor valde senare, efter 33 minuter, att helt enkelt lämna planen och vägra spela vidare i protest mot den tilldömda straffen.

Värt att notera är att det var en dansk, Jakob Alexander Sundberg, som agerade VAR-domare i matchen.

Turkiska medier rapporterar att det var Adana Demirspors tränare Mustafa Alper Avci som vinkade åt sina spelare att gå av. Beslutet möttes av kraftiga burop från Galatasarays supportrar.

"Motståndet Adana Demirspor (som ligger sist i tabellen med fem poäng och -31 i målskillnad) väljer att dra sig ur matchen", skriver Galatasaray på X.

Matchen avbröts och kommer inte att återupptas under söndagen. Det bekräftar den turkiska sajten Fanatik strax efter klockan 20. Beslutet togs av domaren ungefär 25 minuter efter att Adana Demirspors spelare lämnat planen.

Fanatik skriver vidare att det turkiska fotbollsförbundet kommer att ta ett beslut om matchen inom de närmaste dagarna.

Enligt Fanatik, som hänvisar till en paragraf i förbundets regelbok, kommer Adana Demirspor att tilldömas en förlust i matchen. Om laget lämnar walk over/lämnar en ligamatch till den här säsongen kommer laget att tvångsnedflyttas, enligt Fanatik.

Under söndagskvällen gick ärkerivalen Fenerbahce ut på sociala medier och svingade mot Galatasaray:

"Era regelvidriga kontrakt, svarta börsen-biljetter och illegala spelreklamer har lurat både vår stat och det turkiska fotbollsförbundet. Med era styrda medier och falska uttalanden vilseleder ni allmänheten. Era spelare, som i åratal agerat för att bedra, fortsätter att lura domare och fotbollsfans! Tack vare er finns varken förtroende eller rättvisa kvar! Men ni är alltid de oskyldiga och mest drabbade, eller hur? Grattis, vad har ni gjort med turkisk fotboll"?, skriver Fenerbahce på X.

Runt 19-tiden mötte Galatasarays vice president Metin Özturk pressen för att bemöta Fenerbahces utspel.

- De är avundsjuka, för det är inte lång tid kvar innan vi blir ligamästare igen. De ligger så långt efter att det inte finns något hopp för dem, de vet inte vad de ska göra, säger han enligt VG.

Besiktas, den tredje stora klubben i Turkiet, gick också ut med ett meddelande på X: "Vi är Besiktas. Vi spelar med vår ära och vinner på rätt sätt. Jag är glad att vi är Besiktas-fans."

Galatasarays tränare Okan Buruk säger enligt turkiska sportsajten Fotomac:

- Det är närmare att inte vara straff. Jag kommer säga det tydligt. Men många misstag gjordes till vår fördel och vår nackdel fram till den här veckan. Det var inte det första misstaget mot Adana Demirspor. Spelarna ville spela. De sa: "Vad händer?" Matchen gick väldigt bra.

Buruk igen:

- Självklart kommer förbundet bestämma (påföljderna). Det här är ett försök att få turkisk fotboll att se dålig ut. Jag respekterar det, men jag är ledsen.

Nyhetsbyrån Reuters, som hänvisar till webbsajten T24, återberättar citat från Adama Demispors president Muran Sancak som säger att beslutet togs i protest mot turkiska domarkommittén och fotbollsförbundet.

Enligt Sancak så behandlas de mindre klubbarna orättvist utan att problemen blir lösta, utan att gå in på detaljer.

🚨🚨 Galatasaray's opponents Adana Demirspor have just decided to walk off the pitch midway through the first half and are refusing to play the match. (@cenkcnr) pic.twitter.com/9FAMb4snkM