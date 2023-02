Klubbar runtom i världen reagerar på tragiska Atsu-nyheten: "En speciell person"

"Du kommer alltid att finnas i våra hjärtan", skriver Besiktas.

Christian Atsu blev 31 år gammal och fotbollsvärlden är i sorg. Flertalet klubbar runtom i världen har skickat sina kondoleanser till den förre fotbollsspelarens familj och nära och kära.

Däribland hans tidigare klubbar i Premier League, Newcastle och Everton.

"Vi är djupt bedrövade över att höra att Christian Atsu tragiskt har mist livet i Turkiets förödande jordbävningar. En talangfull spelare och en speciell person, han kommer alltid vara ihågkommen av våra spelare, personal och supportrar. Vila i frid, skriver klubben via sina sociala medier.

Everton:

"Våra tankar går till hans familj, vänner och kollegor i Hatayspor och alla som drabbats av denna tragiska händelse som krävt så många liv".

We are profoundly saddened to learn that Christian Atsu has tragically lost his life in Turkey's devastating earthquakes.



A talented player and a special person, he will always be fondly remembered by our players, staff and supporters.



Rest in peace, Christian. 🖤🤍