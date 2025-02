Mourinho häpen: "Twilight zone, not toilet zone"

José Mourinho fortsätter att roa fotbollsvärlden. Nu uppmärksammas han för en språkförbistring under en presskonferens med Fenerbahçe, klubben han tränar.

Mourinho sa på engelska att "I go into twilight zone" under matcher, vilket misstolkades av översättaren.

Efter en stund undrar översättaren: "You said toilet zone?".

Mourinho svarar häpet: "No toilet zone, twilight zone", och daskar till översättaren på armen: "No toilet, man".

Jose Mourinho, "twilight" (alacakaranlık) ile "toilet" (tuvalet) kelimesini karıştıran tercümanı kibarca uyarıyor. February 3, 2025