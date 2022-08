Officiellt: Aston Villa lånar ut Traoré

Det var inför säsongen 2020 som Aston Villa betalar drygt 200 miljoner kronor för att köpa loss Bertrand Traoré från Lyon. Efter att ha gjort sju mål och sju assist på 36 matcher under första året i Berminghamklubben har 26-åringen tappat sin startplats, mycket på grund av skador. Nu står det klart att han lämnar tillfälligt.

På måndagen blev det offciellt att Aston Villa lånar ut Traoré till Istanbul Basaksehir FK, som slutade på fjärde plats i turkiska högstaligan i fjol. Låneavtalet sträcker sig säsongen ut.

Bertrand Traorés kontrakt med Aston Villa sträcker sig till 2024. Tidigare har han även representerat Chelsea, Vitesse och Ajax.

Good luck to Bertrand Traoré, who has joined İstanbul Başakşehir on a season-long loan. 🤝