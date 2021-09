Officiellt: Han blir ny förbundskapten för Turkiet

6-1-förlusten mot Nederländerna i senaste VM-kvalmatchen var Turkiets tredje största nederlag genom tiderna. Efter matchen avgick förbundskaptenen Şenol Güneş som en följd av flera dåliga resultat över tid.

Nu har det turkiska fotbollförbundet gjort klart med en ny förbundskapten. Under fredagen blev det officiellt att Stefan Kuntz lämnar sin roll som förbundskapten för tyska U21-landslaget för att ta över Turkiet.

Kuntz har skördat stora framgångar med Tysklands U21-landslag. 58-åringen vann bland annat EM-guld både 2017 och 2021.

Turkiets nästa match i VM-kvalet är mot Norge den 8 oktober.

The DFB presidential board has unanimously decided to dismiss Stefan Kuntz from his current contract as U21s coach should he agree with the Turkish football association to work as head coach of the Turkey national team. pic.twitter.com/NpFUY0Hc6W