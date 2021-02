Özil inbytt i derbyt - tappade serieledningen

Transfersagen fick ett slut. Mesut Özil, som inte spelade i en enda PL-match för Arsenal under hösten, lämnade klubben för Fenerbahce. Mot Hatayspor fick tysken spela drygt tio minuter. I toppmötet mot Galatasaray inledde mittfältaren på bänken men byttes in med en knapp halvtimme kvar - i tröjnummer 67. Då befann sig Fenerbahce i underläge efter att Galatasarays Mostafa Mohamed gjort 0-1.

Trots att tysken kom in lyckades Fenerbahce inte spräcka målnollan. Matchen slutade 0-1 vilket innebar att Galatasaray tar över serieledningen från just Fenerbahce, på bättre målskillnad.

