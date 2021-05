Sabovic om första tiden i Turkiet och Blågult: "Om jag gör det bra är det inte långt bort"

Besard Sabovic, 23, stod i fjol för fyra mål och en assist på 27 matcher med Mjällby i allsvenskan. I vintras lämnade han för spel i det turkiska laget Kayserispor och stod under vårsäsongen för en assist på elva matcher när laget säkrade nytt kontrakt i helgen i den sista omgången i Süper Lig.

Sabovic berättar nu att han är glad över att laget klarade sig kvar i högstaligan.

- Det är en otrolig lättnad. Jag har aldrig varit med om att fajtas för att hålla sig kvar. Det är en prövning. Man märker även det på auran i omklädningsrummet, då det inte bara handlar om att spela bra fotboll. Det gäller att ta poäng och inte förlora. Det var ganska mycket nytt, då jag inte har varit med om det tidigare, säger han till Fotbollskanalen.

I Kayserispor har det även varit turbulent under andra halvan av säsongen. Klubben har haft fyra olika tränare sedan svenskens ankomst till klubben.

- I Sverige är det kanske fyra tränare på sex år. Det är lite skillnad, men det är inte så mycket att klaga på. Det är bara att anpassa sig och göra det bästa av situationen. Jag tycker att jag har hanterat det bra, säger han.

Hur har stämningen varit i laget under den här perioden?

- Det har varit ganska nervöst och spänt. Vi har haft en del äldre i laget som kanske inte hoppades på att vi skulle åka ur, men det hade inte spelat så stor roll för deras karriärer. De har gjort sitt, medan för vissa var det på liv och död. Det märktes av.

Han fortsätter:

- Det viktigaste är att de elva som startar och de som hoppar in är sammansvetsade och det var vi till slutet. Sedan har det såklart varit tufft, då det varit fyra olika tränare, så det har varit en berg- och dalbana.

Sabovic är samtidigt nöjd med sitt bidrag under säsongen, även om han förstås hade velat spela mer. Han har blandat starter med inhopp i ligaspelet.

- Jag kom in i det jävligt snabbt, även om jag kom från ledighet i vintras, medan laget var mitt inne i säsongen. Jag fick spela i början och sedan tog det lite tid, men med tiden har jag växt. Jag trivs bra i laget, säger han och fortsätter:

- Jag skulle inte säga att jag är nöjd (med speltiden), men det här har varit mina första månader utomlands och jag kom från semester. Jag är inte nöjd, men det kunde ha varit värre.

Sabovic har kontrakt med Kayserispor till sommaren 2023 och ser nu fram emot att göra det ännu bättre nästa säsong.

- Jag ser fram emot att göra en försäsong med laget och komma in i säsongen tillsammans. Jag vill lära känna de nya som kommer in och jag hoppas att vi kan spela bra tillsammans. Tränaren, som kom in nu i slutet, har en väldigt bra filosofi, så jag ser fram emot säsongen som kommer. Förhoppningsvis gör jag det bra och då kan jag ta nästa steg och om något år kanske vara med i landslaget, säger han.

Sabovic har representerat flera svenska U-landslag, däribland U21-landslaget under hösten i fjol, och drömmer även om att få spela med det svenska A-landslaget.

- Självklart! Mina drömmar och mål är det jag strävar efter och jobbar för varje dag. Jag spelar nu i en bra liga, men jag vill spela i de bästa ligorna och lagen i världen. Jag strävar även efter landslaget, då jag spelar i alla U-landslag, och det är målet. Om jag gör det bra nästa säsong är det inte långt bort.