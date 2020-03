Spelarfackets uppmaning till Turkiet: skjut upp ligan

Den turkiska ligan är en av väldigt få ligor som fortfarande är igång, även om matcherna spelas inför tomma läktare.

- Det känns jättemärkligt. Vi spelar inför tomma läktare och till och med flera tränare säger öppet att rätt fokus inte finns hos spelarna. Det blir matcher utan riktig sportsligt värde, sa Genclerbirligt-svensken Mattias Bjärsmyr till Aftonbladet.

Nu rycker spelarfacket FIFPro in. På sitt Twitterkonto skriver FIFPro att ligan borde ompröva sitt beslut att fortsätta spela matcher och träna. Organisationen skriver vidare att flera ”utländska spelare” har kontakt dem och sagt att de känner sig obekväma med coronasituationen.

FIFPRO has written to the Turkish #SuperLig and federation asking them to urgently reconsider the decision to continue matches and training during the #coronavirus outbreak



Numerous foreign players have contacted us to say they are uncomfortable continuing as #COVID19 spreads pic.twitter.com/2N3owMyf5i