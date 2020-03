Sturridge efter avstängningen: "Jag är förkrossad"

Daniel Sturridge har brutit mot FA:s bettingregler och nu står det klart att anfallaren stängs av från all fotboll till och med 17 juni. Nu tar 30-åringen bladet från munnen. - Jag är förkrossad och är helt tom. Min säsong är över, säger han på sin Youtube-kanal.

Inför säsongen gick Daniel Sturridge från Liverpool till turkiska Trabzonspor i hopp om mer speltid. Det fick också 30-åringen men det ser nu ut att ändras drastiskt.

Under måndagen nåddes anfallaren av nyheten att han har brutit mot det engelska fotbollsförbundets (FA) bettingregler då han ska ha gett information till sin bror gällande en eventuell övergång till Sevilla under transferfönstret under januari 2018.

Sturridge ska då ha fått en avstängning från all fotboll i två veckor samt böter på 75 000 pund. Överklagandenämnden har senare ändrat det straffet då de ansågs ha varit för milt och därmed ökat avstängningen från två veckor till fyra månader. Bötern fördubblades även upp till 150 000 pund (cirka 1,8 miljoner kronor).

Under måndagen berättade Daniel Sturridge vad han tyckte om beslutet.

- Det här har varit en mycket lång och utdragen process under de senaste åren och det har därav varit svårt för mig att koncentrera mig på fotbollen. Jag kommer fortsatt stå upp för professionella fotbollsspelare som vill dela med sig av information till nära och kära, utan att behöva riskera dryga böter, säger han och fortsätter:

- Jag tycker inte det ska finnas någon möjlighet att placera spel på övergångar. Jag är förkrossat och helt tom.Min säsong är över och det finns inget jag kan göra.