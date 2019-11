Andersson målskytt för Union - sänkte serieledaren

Borussia Mönchengladbach har imponerat stort den här säsongen, och toppar också Bundesliga. Men under lördagen blev det en förlust för Oscar Wendts lag. Union Berlin, med Sebastian Andersson från start, gjorde 1-0 efter en kvart när Anthony Ujah glömdes bort vid den bortre stolpen och nickade in bollen. På tilläggstid punkterade sedan Andersson matchen när han från en meter kunde nicka in Julian Ryersons inspel i mål. Målet var svenskens sjätte i ligan och gör att han är delad fyra i skytteligan. Både Andersson och Wendt spelade hela matchen. Union Berlin är nu elva i Bundesliga.

Bayern München knappade in på Borussia Mönchengladbach genom att köra över Fortuna Düsseldorf med 4-0. Benjamin Pavard, Corentin Tolisso, Serge Gnabry och Philippe Coutinho stod för målen när Bayern gick upp en poäng bakom Gladbach'. Det var lagets andra raka seger under den tillfällige tränaren Hansi Flick.

Schalke vann samtidigt med 2-1 mot Werder Bremen, där Ludwig Augustinsson gjorde comeback och Freiburg spelade 1-1 mot Bayer Leverkusen.

I toppen av Bundesliga är det nu åtta lag inom fem poäng.