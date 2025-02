Athletic: Affären klar - Mathys Tel flyttar till Spurs

Bayern München gick nyligen ut med att forwarden Mathys Tel, 19, vill lämna för att få mer speltid, och sedan dess har forwarden kopplats ihop med klubbar som Arsenal, Chelsea Manchester United och Tottenham i England.

Under måndagen, på deadline day, uppger transfer-specialisten Fabrizio Romano att Tel kommer att flytta till Tottenham på lån utan köpoption. Enligt Romano har klubbarna nått en överenskommelse, samtidigt som spelaren nu är på väg till London för att slutföra en en övergång.

Tyska Sky och franska RMC Sport har också uppgifter om att Tel går till Tottenham.

Så sent som under förra veckan uppgav bland andra tyska Sky att Tel ratat Spurs, men nu uppges det alltså skett en helomvändning. Enligt Sky Sports har Tel haft ett långt samtal med Spurs-tränaren Ange Postecoglou, som sägs fått spelaren att ändra sig.

När klockan sedan tickade upp mot midnatt slog Athletics David Ornstein fast affären. Tottenham lånar in den unge fransmannen under resten av säsongen med en köpoption på 55 miljoner euro (ca 630 miljoner kronor) där Tel och Spurs är överens om ett sexårskontrakt. Mittfältaren har genomfört den obligatoriska läkarundersökningen och skriver på inom kort.

Tel har i grunden kontrakt med Bayern till sommaren 2029. Han anslöt från Rennes under sommaren 2022 och är hittills noterad för 16 mål och sju assist på 83 matcher.

