Augustinsson skadad - missar återstarten

Sveriges landslagsback Ludwig Augustinsson, till vardags i Werder Bremen, har under den här säsongen haft stora skadeproblem. 26-åringen missade stora delar av höstsäsongen och är den här säsongen endast totalt noterad för nio matcher i alla turneringar.

Nu meddelar Bremen att vänsterbacken även missar helgens återstart i Bundesliga. Bremen skriver på Twitter att Augustinsson har en muskelskada och därmed missar måndagens hemmamöte med Bayer Leverkusen i den tyska högstaligan.

Bundesliga är den första stora ligan i Europa att återuppta säsongen igen efter uppehåll till följd av coronavirusets utbrott. Werder Bremen är nästjumbo i Bundesliga.

RB Leipzig meddelade även tidigare under torsdagen att Emil Forsberg missar sitt lags återstart i ligan. I Forsbergs fall rör det sig dock inte om en skada, i stället halsfluss.

