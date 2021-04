Augustinssons mardröm: Sänkte Bremen med sent självmål

Under landslagssamlingen gjorde Ludwig Augustinsson sitt andra landslagsmål, när han spelades fram av Zlatan Ibrahimovic till 1-0-målet mot Kosovo. Tyngre blev det när vänsterbacken var tillbaka i ligaspelet för Werder Bremen, då han sent sänkte sitt egna lag med ett självmål.

Werder Bremen tog sig an Stuttgart på bortaplan under söndagen. Där stod det länge 0-0 - tills det var nio minuter kvar av ordinarie tid. Stuttgart anföll längs sin vänsterkant och nådde ner till Bremens kortlinje. Därifrån matades ett inlägg in i Bremens straffområde, som såg att nå huvudet på en Stuttgart-anfallare. Istället nådde inte anfallaren bollen, utan den gick förbi honom - och träffade Augustinsson som stod bakom anfallaren. Svensken hann inte reagera - och bollen styrdes på honom in i eget mål.

1-0 blev sedan slutresultatet. En tung förlust för Werder Bremen som hade kunnat avancera två placeringar upp till elfteplats vid vinst. Istället får man stanna kvar på 13:e plats och se nykomlingen Stuttgart klättra upp på sjundeplats i Bundesliga.