Babett Peter avslutar karriären

Tysklands landslagsstjärna Babett Peter har vunnit allt man kan vinna – och efter en 16 års lång karriär lägger hon nu skorna på hyllan.

”En oförglömlig resa har nått sitt slut. I sommar, efter nästan två decennier, avslutar jag min karriär för att starta ett nytt kapitel i mitt liv. Jag är stolt över vad jag åstadkommit och tackar alla som har hjälp mig nå mina ambitiösa mål. Jag är exalterad över att utveckla damfotbollen utifrån en annan roll från och med juli”, skriver hon på sin Twitter.

Under sin karriär har backen tagit hem ett Guld i EM, VM och OS. Dessutom har hon vunnit Champions League. Åtta Bundesligatitlar, och sju cuptitlar har inkasserats.

På sociala medier hyllas hon av svenska landslagsspelarna, Hedvig Lindahl och Sofia Jakobsson.

” Du är en äkta legend, det är inte många som kan kalla sig själva för en legend, men det kan du göra med stolthet. Du har lärt mig en hel del och jag är inte alls förvånad över vad du har åstadkommit”, skriver Sofia Jakobsson.

Hedvig Lindahl:

”En av de absolut bästa där ute. Jag är helt övertygad om att vi inte har sett det sista av dig”.

