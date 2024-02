BADER: "Den stora favoriten är utan tvekan Xabi Alonso"

Hur reagerar du på Bayerns beslut om att kicka Tuchel - efter säsongen?

- Efter de senaste veckornas resultat och händelser utanför planen var det oundvikligt att Tuchel skulle stanna kvar i klubben. Beslutet att han först lämnar efter säsongen är väldigt taktiskt av Bayern München. Därmed har de skapat tid att jobba in en ersättare och även gett lite mer "klarhet" kring den närmaste framtiden. Det är ingen hemlighet att det är enklare att plocka in en huvudtränare under sommaren än under en säsong. Däremot kommer det bli en enorm konkurrens i sommar med tanke på att Liverpool och Barcelona också söker en ny huvudtränare.

Tuchel uppges inte komma överens med flera spelare - men får ändå stanna kvar till i sommar. Hur tror du att omklädningsrummet reagerar på att han stannar ett tag till?

- Jag tror att det finns en form av "lättnad" hos många som inte riktigt har kommit överens med Tuchel. Frågan är nu om samtliga parter kan lägga sina olikheter åt sidan och fokusera på att nå ett gemensamt mål - i detta fall ta sig så långt som möjligt i Champions League. För Bayern Münchens trupp har kvalité, det är ingen fråga om den saken - detta kanske ger laget i stort och även Tuchel kraft att gemensamt avsluta säsongen på ett bra sätt och vem vet, kanske till och med vinna Champions League. Större "skrällar" har skett.

Vem bör ersätta Tuchel?

- Den stora favoriten är utan tvekan Xabi Alonso. Den före detta Bayern München-spelaren är högt aktad i München. Karl-Heinz Rummenigge sa redan 2019 när Alonso tränade Real Madrids ungdomslag att han vill se Alonso i FCB som huvudtränare. Alonso skulle kunna ge tillbaka Bayern den där "vinnar-genen" som i dagsläget inte finns. Dock är Liverpool också med i detta race och man får inte glömma Leverkusen. Han trivs väldigt bra i Bayer Leverkusen och att stanna är också ett alternativ för honom.

Ett annat alternativ är Sebastian Hoeneß i Stuttgart. Brorsonen till Uli har redan varit tränare för FCB II och under de senaste åren har han gjort det väldigt bra i Hoffenheim och nu Stuttgart.