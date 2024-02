BADER: "Tuchel kan inte fortsätta leda Bayern"

Hur ser du på Bayern Münchens nya förlust?

- Jag är mållös. All respekt till Bochum, men att Bayern München vid detta pressade läge förlorar på detta sätt är helt ofattbart. Det går helt enkelt inte att försvara. Detta är första gången sedan 2015 som Bayern München förlorar tre raka tävlingsmatcher. Att förlora tre fotbollsmatcher i rad är i grunden ingen synd, men att förlora på dessa sätt får inte ske i Bayern Münchens värld.

Hur går dina tankar kring Dayot Upamecano, som fick rött kort igen?

- Extremt klumpigt agerande, både i veckan mot Lazio och i dag. Det är väldigt tydligt att han inte är i sitt fulla sinnes ro. Med det sagt är han en professionell fotbollspelare på denna nivå, det ska helt enkelt inte kunna ske, i alla fall inte två matcher i rad.

Hur bör Bayern München agera i krisen - och vad tror du om Thomas Tuchels framtid?

- Det är alltid väldigt svårt att agera mitt under en säsong, men detta prekära läge har helt enkelt lett till att Bayern måste göra förändringar nu. Situationen i klubben är extremt infekterad på grund av alla händelser som har skett i FCB de senaste åren. Det som i alla fall är säkert är att Tuchel inte kan fortsätta leda detta lag. Sedan han tog över har Bayern Münchens utveckling stannat upp, om till och med gått bakåt. Under sitt knappa år har han bland annat dragit ner flera nyckelspelares självförtroende och tagit väldigt många oklara beslut.

- Bayern Münchens kris är dock mycket större än bara Thomas Tuchel. Under flera år har klubben värvat spelare utan någon som helst plan och även förnyat kontrakt med hutlösa löneökningar som har satt Bayern München i en obekväm sits. Laget består nu av fler individualister än "lagspelare", något som inget lag mår bra av. Detta skedde framförallt under den gamla ledningen (Oliver Kahn, vd, och Hasan Salihamidžić, sportchef). Det var också de två som bestämde att kicka Julian Nagelsmann förra säsongen - ett beslut som nog kan räknas in som ett av de galnaste i modern fotboll. Kahn och "Brazzo" var i det läget väldigt pressade från flera håll och tyckte sig se en utväg och lösning genom att ta in Thomas Tuchel. Ett val som vi nu i efterhand definitivt kan beskriva som dumdristigt, minst sagt. Som bekant är Kahn och "Brazzo" inte kvar i klubben och det är väl helt enkelt symboliskt rätt också om deras tränare, Tuchel, också lämnar nu, så att Bayern München kan starta om på nytt för att hitta balansen i klubben.

Vem ska komma in i stället för Tuchel?

- Ja, drömnamnet för många FCB-fans hade varit Xabi Alonso. Ett val som i dagsläget är omöjligt. Däremot har ett annat namn florerat i tysk media, nämligen Hansi Flick. Flick som ledde Bayern München till samtliga titlar som går att vinna mellan november 2019 och maj 2021. Hans farväl från klubben berodde främst på att han inte kom överens med dåvarande sportchefen "Brazzo". Sedan kom möjligheten att ta över det tyska landslaget och resten är historia.

- Det som talar emot Flick är hans tid i det tyska landslaget. En tid som inte alls skapade några positiva rubriker. Frågan är dock om han kan återvända till sitt gamla sätt att leda Bayern. Vara pragmatisk och få ut det bästa av spelartruppen, något vi inte har fått se under Thomas Tuchel. En revanschsugen Flick med ett revanschsuget Bayern München är kanske den rätta vägen att gå. Det är i alla fall säker att Tuchels väg inte är den rätta för FC Bayern München.