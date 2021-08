Det var under natten mot torsdagen som den tidigare tyske fotbollsspelaren Michael Ballacks son Emilio råkade ut för en olycka med en fyrhjuling i Portugal. Det rapporterar flera internationella medier.

Emilio Ballacks liv gick inte att rädda, och han avled, 18 år gammal.

Michael Ballacks tidigare klubb Chelsea skickar sina kondoleanser på twitter.

"Alla i Chelsea Football Club är chockade och ledsna över att höra om Emiliano Ballacks död vid den fruktansvärt unga åldern 18 år", skriver Chelsea.

Everybody associated with Chelsea Football Club is shocked and saddened to learn of the death of Emilio Ballack at the terribly young age of 18.