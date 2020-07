Bayern-basen bekräftar: Liverpool-ryktade Thiago vill lämna

Thiago ser ut att vara på väg bort från Bayern München. Klubbens vd Karl-Heinz Rummenigge berättar nu för tyska Bild att mittfältaren själv vill lämna klubben och att han lär säljas i sommar, i och med att hans kontrakt går ut sommaren 2021.

- Vi vill inte släppa en spelare gratis nästa år. Det vill jag säga tydligt, säger Rummenigge enligt Bild.

Enligt Bild har 29-åringen redan tagit farväl av sina lagkamrater.

Vidare berättar dock Rummenigge att de ännu inte fått några bud på Thiago.

Nyligen kom rykten om att Thiago skulle vara nära en flytt till England och Liverpool.

Thiago kom till Bayern från Barcelona sommaren 2013. Sedan dess har han gjort 230 matcher för den tyska storklubben.

