Bayern-basen bekräftar: "Vi vill ha Wirtz"

Florian Wirtz har varit en av de mest framstående offensiva mittfältarna de senaste säsongerna. 18 mål och 20 assist landade tysken på, på 49 matcher förra säsongen när Bayer Leverkusen vann både tyska ligan och tyska cupen.

Han följde sedan upp det med att göra två mål i sommarens hemma-EM där Tyskland föll i kvartsfinalen mot Spanien.

Denna säsong har han fortsatt i samma takt och står hittills på 15 mål och tolv assist efter 34 matcher och placeras flitigt i klubbar som Manchester City och Bayern München. När det gäller den sistnämnda så rådet det inga tvivel om vad de vill.



- Vi vill ha Wirtz, säger Bayern-basen Uli Hoeness till tyska Bild och fortsätter.



Annons

- Men det krävs att tre parter kommer överens. Han har fortfarande ett långt kontrakt i Leverkusen (till sommaren 2027). Jag ger chanserna tio procent.

Hoeness har tidigare förklarat varför han ger sin klubb så små chanser att få till en transfer av Wirtz. Framför allt handlar det om det ekonomiska paketet det skulle krävas att få loss 21-åringen.

I sommar menar dessutom Bild att Bayern har satt ett värvningsstopp för att inte kunna göra några större värvningar, vilket skulle sätta käppar i hjulet om de nu skulle vilja gå för Florian Wirtz.



- Först handlar det våra kontraktsförlängningar (Bayern har nyligen förlängt med Manuel Neuer och Alphonso Davies och uppges jobba på att förlänga med Jamal Musiala och Joshua Kimmich). Efter det så får vi se hur mycket pengar som finns kvar för att värva nya spelare. Men som det ser ut just nu så finns det nog inte tillräckligt med pengar för några stora värvningar, sa Hoeness nyligen till T-Online, enligt Bild.

Annons

Så sent som under dagen kom uppgifter från just Bild att Manchester City ville värva 23-åringen nu i januari men gick bet. Hans nuvarande klubb Bayer Leverkusen sägs samtidigt vilja förlänga kontraktet men om det skulle misslyckas vilja ha runt 150 miljoner euro, motsvarande 1,7 miljarder kronor, för att sälja honom.

Bayern München toppar för närvarande Bundesliga, åtta poäng före Wirtz Leverkusen. Och under onsdagskvällen ställs man mot Celtic i det första av två play off-möten i CL-slutspelet.