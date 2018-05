Bayern-duon förlänger ett år: "Båda spelar viktiga roller"

Bayern München har förlängt med ytterligare två nyckelspelare inför nästa år. Veteranerna Arjen Robbén och Rafinha har skrivit på nya avtal som löper över den kommande säsongen.

Ytterbacken Rafinha, 32, har den här säsongen gjort 26 matcher i ligaspelet och åtta i Champions League. Holländaren Robben har noterats för 21 matcher i ligan på vilka han stått för fem mål och sju framspelningar. I CL har det blivit en assist på nio matcher för Robben.

- Både Arjen Robben och Rafinha spelar viktiga roller kring våra planer för kommande säsong, säger sportchefen Hasan Salihamidzic i en kommentar.

För några dagar sedan förlängde även fransmannen Franck Ribery.

🔴⚪ BREAKING 🔴⚪@ArjenRobben and @R13_official have extended their contracts at #FCBayern by one year! #FCBayern #MiaSanMia pic.twitter.com/9tRiSliRh6