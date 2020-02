Bayern ledde med 6-0(!) - då avbröts ligamötet efter hatiska banderoller

Bayern München bortaspelade under lördagen mot Hoffenheim i Bundesliga, men utan skadade stjärnanfallaren Robert Lewandowski på planen. Trots anfallarens frånvaro imponerade Bayern inledningsvis med tre mål inom loppet av matchens första 15 minuter.

Serge Gnabry ordnade 1-0, Joshua Kimmich 2-0, Joshua Zirkzee 3-0 och Philippe Coutinho i 33:e minuten 4-0, ett resultat som stod sig första halvlek ut. I andra halvan av matchen fortsatte Bayern att imponera, då även Coutinho ordnade 5-0 och Leon Goretzka 6-0. Men trots det var inte målkavalkaden den stora snackisen i matchen.

I 77:e minuten avbröts matchen efter, enligt Bayern Münchens Twitter-konto, hatiska banderoller mot Dietmar Hopp, som äger Hoffenheim.

Hopp, som är miljardär, har genom åren - med stora investeringar - tagit upp Hoffenheim från den tyska femtedivisionen till Bundesliga, men även fått hård kritik för att ha fått dispens att frångå 51-procentregeln, som innebär att en klubb är medlemsstyrd, i sitt ägande av Hoffenheim. Hopp äger numera 96 procent av klubben.

"Hoffenheim-Bayern München har avbrutits med anledning av hatfulla banderoller mot Diermar Hopp på Bayerns läktare", skriver klubben på sin hemsida.

Flera spelare och ledare i Bayern, däribland tränaren Hans-Dieter Flick, sportchefen Hasan Salihamidzic och vd:n Karl-Heinz Rummenigge, gick bort till sina egna supportrar för att prata med fansen och såg även rejält irriterade ut. Spelarna gick efter en stund ner i omklädningsrummet, men kom sedan upp igen.

Stora delar av arenan applåderade också när matchen blev avbruten. Matchen pausades i runt tio minuter, men kom sedan igång igen, dock utan spel. Efter ett andra avbrott protesterade spelarna i båda lagen genom att enbart stå stilla ute på planen under resterande delen av matchen.

- Det var spelarnas idé (att vägra spela i slutet av matchen). Jag skäms över det här beteendet. Det är ett mycket fult ansikte Bayern München har här. Det finns ingen ursäkt för det. Vi har filmat allt. Vi kommer att göra allt vi kan och de kommer att hållas ansvariga, säger vd:n Karl-Heinz Rummenigge enligt Bild och fortsätter:

- Vi måste vara försiktiga. Fotboll är en underbar sport, men när jag upplever något sådant som i dag måste jag säga öppet och ärligt att jag är chockad. De här människorna har inget att göra på en fotbollsarena.

Borussia Dortmunds möte med Freiburg under lördagen avbröts också på grund av förolämpande ramsor från supportrar mot Hopp, men i Bayerns fall tog protesterna mot Hopp mer ljus från matchen med anledning av banderollerna. Dortmunds supportrar har också sedan tidigare stängts av i två år från att besöka Hoffenheims arena under match.

#TSGFCB has been interrupted due to hateful banners against Dietmar Hopp in the Bayern end.