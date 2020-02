Bayern vann komfortabelt - Lewandowski med dunderträff

Bayern München är tillbaka på vinnarspåret. Efter förra helgens poängtapp mot Leipzig krossade ligamästarna under lördagen Köln med hela 4-1.

0-0 mot Emil Forsbergs RB Leipzig förra helgen var lite oväntat. Under söndagens möte med FC Köln kom Bayern München med ett formbesked som heter duga. Och det skulle börja tidigt.

Redan i den 3:e minuten kom Robert Lewandowski fri på vänsterkanten och dunkade upp ledningsmålet i målvaktens första kryss. Ett mål som innebar att den ensamma skytteligaledaren gick upp på 23 mål på 22 omgångar. Och Münchens succéstart skulle fortsätta.

Bara en minuter senare kunde Kingsley Coman rulla in 2-0 efter lite stök i Kölns straffområdet. I den 12 minuten fick serieledarna en hörna som Serge Gnabry förvaltade på bästa sätt. Elegant tog 24-åringen ner bollen, rundande flera försvarsspelare och dunkade in 3-0 i bortre hörnet. Riktigt elegant. Gnabry stod även för 4-0 bara någa minuter senare då han placerade in bollen bakom Kölns Timo Horn.

Köln fick ett tröstmål i öppen bur genom Mark Uth i den 70:e minuten men närmare än så kom aldrig hemmalaget.

I och med vinsten kopplar Bayern ett grepp om förstaplatsen i ligan samtidigt som Köln faller ner till plats 14. Fem poäng från nedflyttningsplatserna.